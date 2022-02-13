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متحف مصري يحطم رقماً قياسياً في استقبال زائريه
متحف مصري يحطم رقماً قياسياً في استقبال زائريه
13 فبراير 2022 19:42

أحمد عاطف (القاهرة)

حقق المتحف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في العاصمة القاهرة معدلاً غير مسبوق على مدار اليومين الماضيين، حيث شهد أكبر عدد لزائريه منذ افتتاحه في شهر أبريل الماضي.
وبحسب مسؤولي المتحف، فقد شهد خلال اليومين الماضيين تدفق الزائرين بشكل ملحوظ، حيث بلغ عددهم قرابة 12 ألف زائر، من جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى السائحين العرب والأجانب، لافتين إلى أن ذلك يؤكد شغف مختلف أنواع الجمهور بما يتضمنه المتحف من قطع أثرية فريدة.
وأشار مسؤولي المتحف في مصر أن تلك الأرقام تعكس وعي الجمهور المصري بحضارة بلادهم العريقة وآثار أجدادهم، وهو ما يحقق هدف المتحف كمؤسسة تعليمية وثقافية.
يذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه في أبريل الماضي واستقباله المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف.

القاهرة
الفسطاط
الحضارة المصرية
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