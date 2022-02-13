ناصيف زيتون ويارا يتألقان على مسرح المجاز

الشارقة (الاتحاد)

تألق النجمان ناصيف زيتون ويارا في ليلة فنية شبابية بمسرح المجاز في الشارقة، أمس السبت، وفي حفل راوح بين الأغاني الجبلية والإيقاعية والرومانسية، استمتع الجمهور بباقة من أجمل أغاني صاحب «الحنجرة الذهبية» وذات «الإحساس المرهف».وشهد الحفل المندرج ضمن موسم «هلا بالمجاز» إقبالاً جماهيرياً لافتاً، إذ يحظى الفنانان بحب المتابعين، وقدم مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، في هذه الأمسية نموذجاً مميزاً لسهرات الفن الجميل مع فنانين شابين وضعا بصمة خاصة في الساحة الغنائية العربية.

واستقبل الحضور، في بداية السهرة، الفنانة اللبنانية يارا، وعاش معها أجواء رومانسية نسجتها باقة غنائية من أروع أعمالها على غرار «توصى في» و«معذبني الهوى» و«ما بعرف»، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية الخليجية الأكثر شهرة ليارا «مصادفة».

وبأجواء حماسية، واصل الجمهور السهرة مع الفنان السوري ناصيف زيتون الذي سحرهم بصوته الجبلي القوي، وألهب الفنان أجواء المسرح بأغنية «مش عم تزبط معي» كما تفاعل الجمهور مع باقة مميزة من أغاني ناصيف، منها «عندي قناعة» و«كلو كذب» و«عالسريع»، و«تكة» و«كل يوم بحبك»، وختم الفنان الحفل بأغنية «ما ودعتك».