يوم الحب.. عروض وموسيقى في ممشى السعديات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة الدار العقارية عن برنامج مميز ومتنوّع لقضاء أوقات لا تنسى خلال عطلة نهاية الأسبوع، احتفالاً بعيد الحب، حيث تم تنفيذ برنامج يشتمل على أنشطة ترفيهية وعروض موسيقية في ممشى السعديات، الوجهة السياحية الأحدث في أبوظبي الكائنة في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات. وخلال الفترة بين 11 و14 فبراير، يحظى زوار ممشى السعديات بأجواء احتفالية، وعروض ترفيهية بعنوان «الموسيقى في الممشى» التي تضفي لمسة إضافية من الأجواء الرومانسية على المكان، ويتخللها عروض موسيقية من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً، يقدم خلالها مجموعة من الفنانين المتحمسين باقة من الإبداعات الكلاسيكية، وموسيقى الروك الرومانسية لأهم الفنانين العالميين التي تبهر زوار هذه الوجهة. وضمت قائمة الفنانين، موسيقي الروك إيبي في كيه، المغني وكاتب الأغاني الفلبيني جيروم ديليجيرو، الفنان المقيم في دبي أولي تشابمان، إلى جانب فنانين آخرين أمثال دنيا، وفيرا، وبرونو فيف، ومارتين، والفرح، وليون، وروني ستاركيس. ومع 3 عروض يومياً يؤديها مجموعة من الفنانين من مختلف الثقافات، سيمنح ممشى السعديات الزوار أجواء رومانسية تمكنهم من الاحتفال بهذه المناسبة المميزة على إيقاع الموسيقى الجميلة، والاستمتاع بقضاء أوقات لم يسبق لها مثيل مع إطلالات رائعة على شاطئ السعديات برماله البيضاء ومياهه الزرقاء النقية.