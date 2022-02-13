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دنيا
دولة عربية توافق على «إجازة أبوة» للعامل
أرشيفية
13 فبراير 2022 16:55

أحمد عاطف (القاهرة)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) على منح «إجازة أبوة» يوم واحد فقط للعامل الذي يُرزق بطفل بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل. وكان مُقترح قد تم تقديمه لـ«الشيوخ» في مصر يطالب بإعادة المداولة على المادة 50، واقترح النص على إجازة أبوة 7 أيام متصلة أو متقطعة خلال الستة أشهر الأولى لميلاد الطفل، على أن يستحق العامل هذه الإجازة 3 مرات خلال مدة خدمته. واعتبر نواب مصريون أن هذه الإجازة تعزز حقوق الطفل والمسؤولية المشتركة بين الأم والأب والترابط الأسري، فيما أوضح وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أنه دائماً ينظر لأي مادة أو تعديل للأمور بشكل واقعي وأنه مع المطالبات التي تراعى من حقوق الإنسان وأن العامل يقف مع زوجته وقت الولادة، لافتاً إلى أنه سيتم إتاحة ذلك بما لا يزعج الآخرين عبر الموافقة على يوم واحد، ومن خلال آلية بما لا يحدث خلل لطرفي العملية الإنتاجية. وأقر الشيوخ نهائياً بمنح العامل الذي يُرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة وفقاً للوارد بشهادة ميلاد الطفل، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.
 

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