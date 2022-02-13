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دنيا
حمو بيكا يتعرض لوعكة صحية مفاجئة
حمو بيكا
13 فبراير 2022 16:14

تعرض مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا، لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها لأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لحمو بيكا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له وهو داخل المستشفى، أمس السبت، مُعلقة: "ادعوا لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان".

جاء ذلك، بعد ساعات من ظهور الفنان الشعبي برفقة زميله حسن شاكوش، على قناة "أم بي سي مصر"، للحديث عن أزمة منعهما من الغناء، مساء الجمعة.

وخلال اللقاء، انهار حمو بيكا باكياً، عند حديثه عن عدم حصوله على ترخيص بالغناء، ورسوبه المتكرر في اختبارات نقابة المهن الموسيقية المصرية، معرباً عن حزنه الشديد بسبب رفض قبول عضويته بنقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أنه يستعد لتحريك دعوى قضائية.

كما وجه بيكا رسالة لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر باكيا وقال: "بقول لنقابة الموسيقيين: اعتقوني لوجه الله، أنا قرَّبت أصرخ في الشارع من كُتر الظلم.. محدش حاسس باللي أنا فيه.. مش هدخل اختبارات نقابة الموسيقيين تاني".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، كانت قد أصدرت في وقت سابق، قرارًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات من العمل وإقامة الحفلات، من بينهم مؤدي المهرجانات حمو بيكا.




المصدر: وكالات
مصر
حمو بيكا
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