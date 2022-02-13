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دنيا
تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة
تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة
13 فبراير 2022 16:04

شعبان بلال (القاهرة)
كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان المصري أحمد حلاوة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، حيث أوضحت أنه دخل حالة حرجة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت هبة حلاوة عبر حساب والدها: "نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لانشغالنا مع الوالد.. الحالة ما زالت حرجة جدًا لذلك نرجو من الجميع الاستمرار في الدعاء.. هبة حلاوة".

وكانت آية حلاوة الابنة الأخرى للفنان أحمد حلاوة، قد أكدت أن والدها في حالة خطرة، وطلبت من المتابعين الدعاء له حتى يتخطى الحالة الصعبة التي يمر بها صحيا، وحذرت المتابعين من الاستهتار بفيروس كورونا "ربنا يسترنا إن شاء الله، إحنا في خطر دور كورونا خطر".
وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة مشاركته في مسلسل ورا كل باب، وهو من بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد.
يذكر أن العديد من الفنانين قد أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرا، من بينهم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ومديحة حمدي، هنا الزاهد وأحمد فهمي. 

 

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