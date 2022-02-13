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بسبب ثغرة خطيرة.. حدّث تطبيق زووم فوراً!
بسبب ثغرة خطيرة.. حدّث تطبيق زووم فوراً!
13 فبراير 2022 14:36

إذا كنت من مستخدمي تطبيق zoom من خلال جهاز Mac، فعليك تحديث التطبيق فوراً، فقد اعترفت إدارة التطبيق بوجود ثغرة خطيرة، تسمح ببقاء الميكروفون مفتوحاً حتى بعد انتهاء الاجتماع ومغادرته. وبحسب إدارة التطبيق، فإنه على المستخدمين التأكد من تحديثه للتخلص من الثغرة، خاصة أصحاب أجهزة Mac التي تعمل بنظام macOS Monterey، وأكدت zoom أنه لم ينتج عن هذا الخطأ نقل أي بيانات صوتية من المستخدمين إلى خارج التطبيق.

وبحسب موقع theverge فإن Matt Nagel المتحدث الرسمي لـ zoom أكد على إصلاح الثغرة بشكل كامل، وأنه يمكن للمستخدمين استخدام التطبيق الآن بشكل آمن، لكن بعد التأكد من تحديثه إلى النسخة الأخيرة. وكان عدد من المستخدمين قد قدموا شكاوى، تقول إن إشعار الميكروفون يظل مضيئاً، حتى بعد انتهاء الاجتماع على تطبيق زووم ومغادرته، وهو ما دفع الإدارة إلى البحث للوصول إلى المشكلة وحلها قبل أن تثير الجدل بين رواد التطبيق. يذكر أن تطبيق zoom قد واجه اتهامات بتضليل المستخدمين في عام 2020، بعد أن كانت تؤكد الشركة المالكة على تشفير الاجتماعات، في حين أنها لم تكن مشفرة بالفعل حينها، ونتج عن ذلك خسارة عدد ليس بالقليل من المستخدمين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زووم
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