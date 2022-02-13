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وجبة العشاء تسبب السمنة.. خرافة أم حقيقة؟
وجبة العشاء تسبب السمنة.. خرافة أم حقيقة؟
13 فبراير 2022 14:22

لطالما كانت وجبة العشاء مربط فرس الأبحاث طيلة السنوات الماضية بين مؤيد لها ومحذّر من خطورتها على الصحة، إلا أن نصيحة جديدة قد نسفت كل المعلومات السابقة التي قرأناها عن هذا الموضوع.

فقد شددت أخصائية التغذية اللبنانية كارلا حبيب مراد على أن تناول وجبة العشاء أمر مهم جداً، منبهة من خطورة تفويت هذه الوجبة.

كما أوضحت في منشور عبر حسابها في انستجرام، أنه من الأفضل تناول العشاء في وقت متأخر من عدم تناوله على الإطلاق.

وأيضاً أشارت إلى خطورة تفويت هذه الوجبة.

إلا أنها نبّهت من ضرورة تجنب تناول الكثير من السكر والدهون في الليل، في حال قررنا الحصول على العشاء في وقت متأخر.

وأوضحت أن تأخير تلك الوجبة يؤثر فعلا على الهضم، حيث يمكن أن يصاب الإنسان بسوء هضم، إلا أن ذلك أخف بكثير عن تفويت هذه الوجبة.

وعزت ذلك إلى أن الجسم إن لم يحصل على وجبة العشاء فإنه سيحتاج سعرات حرارية أكثر عند وجبة الفطور في اليوم التالي كي يعوض ما نقصه، وأيضا يمكن له أن يطلب أطعمة بسعرات أكثر بكثير منها لو حصل على عشاء بسيط حتى وإن كان متأخراً.

يذكر أن وجبات العشاء بحسب الإحصاءات الأخيرة، تمثل 20% من مجموع حجم الأطعمة التي يتناولها الفرد في اليوم الواحد.

كما ينصح الخبراء عادة بوجوب تناولها قبل 3 أو 4 ساعات من النوم.

المصدر: وكالات
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