نصائح من آبل لتحسين وإطالة عمر بطارية هاتف آيفون

لا تزال عملية شحن هاتف آيفون بالنسبة لكثيرين تثير جدلا كبيرا، فبطارية الهاتف سرعان ما تنفد، ليسارع المستخدمون إلى إعادة الشحن فورا.

وربما أيضا يجبر عمر البطارية الناس على حمل الشواحن معهم في كل مكان.

إلا أن شركة أبل أعلنت بعد شكاوى متكررة من المستخدمين، عن سلسلة نصائح تساعد في حل المشكلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صيحفة "نيويورك بوست" الأميركية.

إليك النصائح

وقدمت الشركة بعض المعلومات مؤكدة أن أداء البطاريات يتراجع بمرور الوقت، لكن يمكن تمديد عمرها عبر نزع غلاف الهاتف مثلا، مشيرة إلى أن البعض يعمد إلى شحن آيفون وهو لا يزال في غلافه أو محفظته الواقية من الانكسار.

وأوضحت أنه رغم أن الغلاف يحمي الهاتف من الكسور، إلا أنه يولد حرارة زائدة، بما يؤثر على قدرة البطارية، لذلك ينصح بنزع الغلاف.

وأيضا نصحت بتجنب الحرارة الشديدة، مشيرة إلى أن واحدة من أفضل النصائح لحماية بطارية آيفون من الخراب هو زيادة عمرها الافتراضي لأقصى حد، بحيث يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى إحداث مشكلات كبيرة في الهواتف، ومن ضمنها هواتف آيفون، وتنصح أبل بإبعاد هواتف آيفون عن الحرارة الشديدة سواء أكانت منخفضة أو مرتفعة، التي تقلص من عمر البطارية.

كذلك عليك ألا تغفل وضع الطاقة المنخفضة، فهذه الميزة ستوقف بعض الخدمات المتعطشة للطاقة على هاتفك.

كما شددت أبل على أنه عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، سيعمل هاتفك لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى شحنه مرة أرى، ولكن قد تستغرق بعض الميزات وقتا أطول.

ونبهت إلى أنه كلما كانت شاشة هاتفك أكثر سطوعا، زادت سرعة استهلاك البطارية.

في حين أوضحت أنه يمكن حل هذه المشكلة، عبر تشغيل ميزة السطوع التلقائي التي ستنظم سطوع الشاشة بناءً على الإضاءة المحيطة بك.

وبهذا تكون شركة أبل قدمت حلولا لتفادي أي خلل يودي بحياة بطارية هاتفك.