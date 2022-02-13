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قصة غريبة لمدرب مع حصانه في «اكسبوجر 2022»
قصة غريبة لمدرب مع حصانه في «اكسبوجر 2022»
13 فبراير 2022 12:30

الشارقة (الاتحاد)
بعد التأثير الكبير الذي أحدثته قصة مدرب الخيول حسن بوشقور مع حصانه «بييو»، لم يستطع المصور جيريمي ليمبين إلا أن يأخذ نفساً عميقاً ويرافق ذاك «الحصان الطبيب»، الذي غدا واحداً من الكوادر الطبية في مستشفى كاليه، بفرنسا، ويرصد روعة التفاعل الإيجابي بين الإنسان والحيوان، على أسرَّة المرض، بل وحتى بعد مغادرتهم الحياة.
وفي المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الذي يقام حالياً في إكسبو الشارقة ويستمر حتى 15 من فبراير الجاري، عرض ليمبين مجموعة صوره التي تحكي قصة الحصان الذي اختار أن ينضم إلى جنود «العمل الإنساني» بحيث يبث الفرح والراحة في قلوب مرضى السرطان، الذين يعانون من تبعات نفسيّة بسبب العلاجات الكيميائيّة التي يتلقونها.

 

 

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