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دنيا
احذر.. تطبيق مزيف يسرق بياناتك المهمة!
احذر.. تطبيق مزيف يسرق بياناتك المهمة!
13 فبراير 2022 09:06

حذر خبراء أمنيون من أن حملة برمجيات خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي هواتف «أندرويد» في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم من إحدى شركات الشحن والتوصيل العملاقة، ويرسلون رسالة نصية إلى الضحايا مع عنوان URL إلى موقع يطلب منهم تنزيل تطبيق مزيف للشركة.

وبحسب موقع «إكسبريس»، فإنه بمجرد التثبيت يكون التطبيق الضار قادرا على سرقة تفاصيل تسجيل الدخول للمنصات المصرفية وسرقة البيانات المهمة، وإذا حصل المحتالون على معلومات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فسيكونون قادرين على إفراغ الحسابات المصرفية لأي مستخدم «أندرويد» مستهدف يقع في الفخ.

وقال خبراء في مجال الجرائم الإلكترونية إنه للحفاظ على سلامتك وأموالك لا تقم بتنزيل تطبيقات من مصادر غير معروفة، وكن حذرا من الرسائل التي تتلقاها فجأة والتي تدعي أنها من شركة ذات اسم كبير تطلب منك الرد بشكل عاجل، وإذا لم تكن متأكدا من أي رسالة نصية تتلقاها، فيمكنك ببساطة التوجه إلى الموقع الرسمي للشركة المعنية، والاتصال بهم مباشرة واسألهم عن الرسالة التي وصلتك.

المصدر: وكالات
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