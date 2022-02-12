«جيمس ويب» يرصد نجماً ويلتقط «سيلفي»

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أنّ التلسكوب الفضائي «جيمس ويب» رصد نجماً للمرة الأولى منذ بدء مهمّته، مشيرةً إلى أنّ صورة النجم ظهرت ضبابية وفي 18 نسخة، كما كان متوقّعاً في مستهل عملية تهدف إلى ضبط مختلف مرآته الرئيسية. كما التقط «جيمس ويب» كذلك صورة «سيلفي» بواسطة NIRCam، وعند النظر إلى الصورة بالأبيض والأسود التي نشرتها «ناسا» يمكن رؤية المرايا الـ18 الصغيرة بشكل واضح بفضل انعكاس ضوء النجم عليها.

وأشار المسؤول عن بصريات التلسكوب لي فيانبرغ إلى أنّ الفرق التابعة لـ«ناسا» فوجئت بشكل كبير بصورة «السيلفي»، وستستخدم هذه الصورة للتحقق من الاصطفاف مع الأدوات العلمية.