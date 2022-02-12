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دنيا
«وساطة» لعرض أحذية ميركل بمتحف
«وساطة» لعرض أحذية ميركل بمتحف
13 فبراير 2022 01:47

برلين (د ب أ)

وعد رئيس حكومة ولاية سكسونيا-آنهالت الألمانية، راينر هازيلوف بتلبية طلب خاص من متحف الأحذية، ويتعلق بالمستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
ويتمثل الطلب في أن يسأل هازيلوف المستشارة السابقة عما إذا كان من الممكن أن تمنح المتحف زوجاً من أحذيتها لعرضه ضمن مجموعة الأحذية التاريخية.
وأوضح هازيلوف أن ميركل ظلت طوال فترة حكمها ترفض منح المتحف زوجاً من أحذيتها، مشيراً إلى أن المتحف بعث إليه بخطاب طلب فيه المساعدة في هذا الأمر.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هازيلوف: «يسرني تلبية رغبة المتحف، لكن دون ضمان أنني سأنجح».

أنجيلا ميركل
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