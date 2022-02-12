غائبون عن دراما رمضان 2022

محمد قناوي (القاهرة)

في الوقت الذي تعد فيه دراما رمضان.. الموسم الأهم بالنسبة للنجوم الذي يحرصون على المشاركة فيه بعرض أعمالهم التي ترضي جمهورهم العريض، ورغم أن جهات الإنتاج أعلنت عن قائمتها الأولية للأعمال التي سيتم تقديمها خلال رمضان 2022، ما بين الاجتماعي و«الأكشن» والكوميدي والقصص الوطنية.. إلا أن هناك عدداً من النجوم أعلنوا غيابهم هذا الموسم لأسباب مختلفة.

الزعيم

أوَّل الغائبين الزعيم عادل إمام، الذي أصبح في حكم المؤكد غيابه عن المشاركة في دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، بسبب الخوف من إصابته بفيروس «كورونا»، وهو السبب نفسه الذي أبعده العام الماضي، وكان يأمل أن ينتهي الفيروس هذا العام، ليتواجد من خلال عمل درامي كان يتولى إنتاجه وإخراجه ابنه رامي إمام، فقبل شهرين صرح شقيقه المنتج عصام إمام، أن الزعيم يقوم بقراءة أكثر من سيناريو، يبحث فيهم عن قصة إنسانية جيدة تليق بجمهوره، ولكن نظراً لاستمرار أزمة «كورونا» دفعته لصرف نظره عن التواجد هذا العام على أن يقدم مسلسله الجديد في رمضان 2023، ولكنه يجهز لفيلم سينمائي مع مجموعة جديدة من الفنانين الشباب، بعنوان مبدئي «الواد وأبوه»، والذي يجمع بينه وبين ابنه محمد عادل إمام، وسيخرجه ابنه رامي إمام ومن إنتاج شقيقه عصام إمام.

وكانت آخر الأعمال التي قدمها الزعيم عادل إمام في رمضان هو مسلسل «فالنتينو» عام 2019.

يحيى الفخراني

كما يغيب يحيى الفخراني رغم إعلانه من قبل أنه سيقدم عملاً درامياً جديداً ومختلفاً، ولكن تأخر إعلانه عن تفاصيل العمل، وفي الوقت نفسه إعلان القائمة المبدئية للشركات المنتجة أكد خروجه من السباق، بالإضافة استعداداته للعودة للسينما بعد غياب 24 عاماً منذ أن قدم فيلم «مبروك وبلبل»، وذلك من خلال فيلم «بونزو»، وهو من تأليف تغريد جمال، وإخراج سارة وفيق، كما أنه مشغول حالياً بالعرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي».

ليلى علوي

وأوضحت ليلى علوي، أنها لن تخوض السباق لأنها لم تجد السيناريو المناسب لها، لتقدمه خلال الموسم الأهم، وقالت: وجود سيناريو مناسب لتقديمه أصبح صعباً بعد عشرات الأدوار التي قدمتها خلال مشواي الفني.

محمد هنيدي

وأكد محمد هنيدي أن هناك سببين لغيابه عن دراما رمضان للعام الرابع على التوالي، الأول عدم انتهاء السيناريست مدحت العدل من كتابة الجزء الثاني من مسلسله الكوميدي «أرض النفاق» والذي قدم جزأه الأول عام 2018، والثاني ارتباطه بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه «الجواهرجي»، كما لديه فيلمان جديدان «كينج سايز»، و«المرعي».

منى زكي

بعد قدمت العام الماضي مسلسل «لعبة نيوتن» اضطرت منى زكي للغياب عن دراما رمضان 2022، قبل أيام قليلة من انطلاق تصوير مسلسلها «لام شمسية»، والذي كان مقرراً أن يشاركها البطولة أحمد رزق، وإياد نصار، بسبب إصابة عدد كبير من الفنانين والفنيين المشاركين في المسلسل بفيروس «كورونا»، وحفاظاً على باقي النجوم المشاركين في المسلسل تم اتخاذ قرار تأجيل تصوير المسلسل إلى يونيو القادم.

محمد إمام

وبعد أن قدم رمضان الماضي مسلسل «النمر»، يغيب محمد إمام أيضاً هذا العام رغم إنه كان يتجه للمشاركة هذا العام في مسلسل بعنوان «تربو» إخراج شيرين عادل، ولكن الشركة المنتجة قررت تأجيل المسلسل بسبب انشغال بطله بالسينما، وقال النجم محمد إمام، إنه لن يتواجد خلال موسم دراما رمضان المقبل، نظراً لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد «عمهم»، فضلاً عن انشغاله بفيلم آخر سيبدأ فيه خلال الأسابيع المقبلة.

ياسمين عبد العزيز

تسببت الأزمة الصحية التي مرت بها ياسمين عبد العزيز في غيابها، وهو ما حدث مع زوجها أحمد العوضي الذي رافقها طوال فترة مرضها، وبعد تعافيها قررت الحصول على راحة هذا العام.

روبي

اعتذرت روبي عن المشاركة في مسلسل «جزيرة غمام»، وكان من المفترض أن تبدأ تصوير المسلسل مؤخراً، إلا أنها فضلت عدم المشاركة في العمل لضيق الوقت وانشغالها بتصوير أعمال أخرى.

علي ربيع

وأشار علي ربيع إلى أنه لن يخوض السباق الرمضاني هذا العام، وتركيزه على بتصوير فيلمه السينمائي «زومبي على جنبي»، نافياً ما تردد عن تعاقده على مسلسل درامي جديد بعنوان «المسؤولية».

يوسف الشريف

اتخذ الفنان يوسف الشريف، قراراً بعدم الظهور ضمن دراما رمضان 2022، من أجل فيلمه السينمائي الجديد، الذي يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، منذ آخر فيلم له بعنوان «بني آدم» عام 2018. وكان الشريف قد قدم في دراما رمضان الماضي مسلسل «كوفيد 25»، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال. وتغيب ياسمين صبري للعام الثاني علي التوالي لتفرغها لأول بطولة مطلقة لها على شاشة السينما من خلال فيلم «شغل عصابات»، كما ستغيب مي عز الدين عن الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأحمد زاهر.