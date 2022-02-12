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هل تضرب مصر موجة صقيع أوروبية؟
موجة برد في مصر
12 فبراير 2022 22:30

أحمد عاطف (القاهرة)
توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن تكون هناك ثلوج خلال الساعات المقبلة على جبال "سانت كاترين" (جنوب سيناء)، نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا مما سيؤدي إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصل الصغرى على بعض السواحل الشمالية وشمال الصعيد إلى 7 درجات مئوية.
سيكون الطقس بارداً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد غداً الأحد، وشديد البرودة على كل مناطق الجمهورية يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

موجة الصقيع
مصر
موجة برد
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