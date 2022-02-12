أنا مهندس الصوت الذي يرفع من صوت الأغنية وصوت مقدم نشرة الأخبار، المذيع، الذي يستمع ويذيع، في إذاعة رأس الخيمة لنا فيها ماضٍ، الإذاعة لنا فيها أيام ومداخل السعادة، مشاركين ومستمعين، لنا المكان وخصوصية المكان والمكان الخاص، نحن من أنبأنا الميكرفون بأن أصواتنا ستزدهر ويقف معنا الحرف، وسنقول كلاماً يطول كشجرة غافٍ باخضرار مختلف وظل يتسع، نحن من وقفنا أمام أثيرها ذات مرات وسنوات وملأنا جيوبنا إبداعاً وأفكاراً، قدمت الإذاعة المستقبل وأعدت طريقاً لا ينتهي، آمناً للإبداع، أمدتنا بالصبر والبال الطويل، وأعطتنا الثقة ولم تبخل في شيء، إذاعة رأس الخيمة تميزنا، فيها اكتشفنا من نحن وموقعنا من الثقافة، ولم تختر لنا أو تفرض إبداعنا، تركتنا أمام سلة فاكهة نختار منها ما تشتهي الذائقة ما يناسبنا، إنها الحياة وجمالها ورقي الأسرة المتماسكة الواحدة، إنها تشبهنا، هي صلتنا لتوصيل الرسائل المميزة المحفزة، أعطتنا من يعرفنا المعنى، أم الحنان وبرنامج تديره بعاطفة وثقافة نقية، الراحلة أميمة الحسن رحمها الله، برنامج خرجت منه وأصدقاء الكتابة من مبدعين استشرفت فيهم الإبداع في برنامجها «نادي المستمعين».. كما كانت لنا قيمة الكبار ونحن شباب.. كان يقول لنا مدير الإذاعة آنذاك الأستاذ الراحل عبدالله الكوك رحمه الله: «أنت وعبدالله السبب» ستصبحون مبدعين، ولكم نتاج أدبي رائع!!

رحمه الله، ورحم من فتحوا أبواباً لا تغلق لمكاتبهم، الشيخ عبدالعزيز بن حميد القاسمي رحمه الله، الذي قدّرنا نحن وجميع من شارك في مختلف برامج الإذاعة المتنوعة ويسعدنا باللقاء معه..

إذاعة رأس الخيمة.. اهتمت بالأدب، وبسطت يدها، وسهّلت وحرّضت على القراءة والبحث والتقصي، وأتاحت الأفكار للتقدم والبروز..

هي مرآة كبيرة كثيرة الانعكاسات الإيجابية، وتواصلت إلى الآن، ومازالت تعيد وتقدم فرص الإبداع، وتفتح باب التخيل والإنتاجية لمقدم البرنامج والضيف والمعد والمخرج، هم مازالوا يبعثون السعادة، مخرجين ومشرفين.. فشكراً لهذا الكم والكيف من الإبداع.

في زيارة أخيرة للإذاعة، واستضافة كريمة في برنامج «خلّيك إيجابي»، للمذيعة القديرة ميساء عقل.. شكراً لها.. أتاحت لي لقاء الجمهور الذي كان معنا، ودعمنا بوفاء نادر وقوي، كما أنها أتاحت للجمهور الحوار الهادف.

الصديق مدير الإذاعة محمد غانم، أحد الرجال الذي لا يزال يُقَدِّرُ الإبداع، ويسعى إلى التطور، وإبقاء الإذاعة في تقدم، ويُشرف شخصياً على التنمية والتقدم والإبهار.