زلزال يضرب مدينة ساحلية في مصر

شهدت مدينة شرم الشيخ الساحلية في مصر زلزالا بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، حسبما أعلن المعهد القومي للفلك في مصر. وبحسب المعهد، فإن الزلزال لم يمثل أي خطر ولم يشعر به أي من السكان، لافتا إلى أن مركزه كان في البحر الأحمر، بالقرب من مدينة شرم الشيخ، في تمام السادسة صباحا. وأشار مسؤولو الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الفلك إلى أنه لَم يصلهم أي بلاغ بوقوع إصابات. وتعمل الشبكة من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيلا حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت درجته. كانت مصر قد تعرضت لأكثر من زلزال خلال الفترة الماضية. بينها زلزال مركزه بجزيرة قبرص وشعر به سكان القاهرة وبعض المناطق في يناير الماضي.