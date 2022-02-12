اليوم 04:09
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
زلزال يضرب مدينة ساحلية في مصر
زلزال يضرب منطقة مصرية
12 فبراير 2022 22:19

شهدت مدينة شرم الشيخ الساحلية في مصر زلزالا بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، حسبما أعلن المعهد القومي للفلك في مصر.
وبحسب المعهد، فإن الزلزال لم يمثل أي خطر ولم يشعر به أي من السكان، لافتا إلى أن مركزه كان في البحر الأحمر، بالقرب من مدينة شرم الشيخ، في تمام السادسة صباحا.
وأشار مسؤولو الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الفلك إلى أنه لَم يصلهم أي بلاغ بوقوع إصابات.
وتعمل الشبكة من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيلا حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت درجته.
كانت مصر قد تعرضت لأكثر من زلزال خلال الفترة الماضية. بينها زلزال مركزه بجزيرة قبرص وشعر به سكان القاهرة وبعض المناطق في يناير الماضي.

زلزال
شرم الشيخ
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
اليوم 01:44
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
اليوم 01:44
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
اليوم 01:44
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
اليوم 01:44
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©