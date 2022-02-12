يقتل شقيقه ويعتدي على ابنتيه الطفلتين

شهد العراق جريمة بشعة صدمت الرأي العام حين أقدم رجل على قتل شقيقه والاعتداء على ابنتيه القاصرين، بحسب ما نقلته صحف محلية وعالمية. وتمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، من اعتقال الرجل المتهم بارتكاب الجريمة التي وقعت في إحدى ضواحي العاصمة بغداد. وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان، "اعترف، خلال التحقيق الأولي، صراحة بقيامه بجريمة الاغتصاب لابنتي أخيه، وهما فتاتان تبلغان من العمر (12 و15 عاماً) بعد أن قام بقتل والدهما في وقت سابق". واعتقل الرجل في منطقة "النهروان" جنوبي بغداد. وضبطت في حوزته "بندقية كلاشنكوف"، وفقاً للبيان. وأعلن موقع "السومرية" أن المتهم، وهو شقيق القتيل وعم الفتاتين، قام بـ"تهديد العائلة بالقتل في حال الإفصاح عما قام به أو التجرؤ بالذهاب إلى الجهات الأمنية للإبلاغ عن هذه الجريمة النكراء".