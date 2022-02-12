طفل يقتل عائلته ويعيش أياماً مع الجثث

أفادت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، بأنها أوقفت فتى في الخامسة عشرة للاشتباه في إطلاقه النار على والديه وشقيقه البالغ عشر سنوات بسبب شجار بشأن نتائجه المدرسية السيئة.

ووقعت المأساة مساء الثلاثاء في منطقة ريفية بالقرب من «إلتشي»، على بعد 20 كيلومتراً من مدينة أليكانتي الساحلية (جنوب شرق إسبانيا). إلا أنها لم تُكتشف إلا مساء الجمعة بفضل قريبة جاءت إلى منزل العائلة للاطمئنان عليها.

وأوضح ناطق باسم الشرطة أن «شقيقة الأم جاءت إلى المنزل لأن أخبار العائلة انقطعت عنها. عندها، قال لها ابن أختها إنه قتل والده ووالدته وشقيقه».

وعثرت الشرطة، بعد إخطارها بما حصل، على ثلاث جثث في المنزل. واعتقلت «قاصرا يبلغ 15 عاما» بقي وحده في المنزل مع الجثث لمدة ثلاثة أيام.

وأقر الطفل أنه «دخل في شجار مع والدته حول درجاته في المدرسة» ثم استخدم بندقية والده لقتلها، ثم أطلق النار على شقيقه البالغ عشر سنوات وأخيراً على والده.

المصدر: آ ف ب