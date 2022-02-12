وكالة بريطانية تعلن اكتشاف متحور جديد من «كورونا»

مصطفى أوفى (الاتحاد) أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، أنها تراقب الآن متحوراً جديداً من فيروس كورونا المستجد. ونقل موقع «ميل أونلاين» عن مصدر في الوكالة أن المتحور الجديد «مزيج من سلالتي (أوميكرون) ودلتا وقد تم رصده في المملكة المتحدة». يُعتقد أن المتحور، الذي أطلق عليه اسم «دلتاكرون Deltacron»، ويتميز بالكثير من الطفرات، تطور لدى مريض التقط المتحورين «أوميكرون» و«دلتا» في الوقت نفسه. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان «المتحور» الجديد قادم من الخارج أو نشأ في بريطانيا. كما لم يعرف مسؤولو وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، حتى الآن، مدى عدوى هذا المتحور الجديد أو شدته أو ما إذا كان سيؤثر على أداء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. كشفت الوكالة عن المتحور الجديد في تقرير المراقبة الأسبوعي المتغير الصادر عنها. وأكد مصدر في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة للموقع الإلكتروني، أن أعداد الإصابات بالمتحور ما زالت «منخفضة». لكنها لم تكشف عن عدد الإصابات التي سجلت بهذا المتحور. وقال البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة «إيست أنجليا» لموقع «ميل أونلاين»، إن المتحور الجديد «لا ينبغي أن يشكل تهديداً كبيراً»؛ لأن المملكة المتحدة تتمتع بمستويات هائلة من المناعة ضد سلالات «دلتا» و«أوميكرون» الأصلية. وأضاف «لذلك، لست قلقاً للغاية في الوقت الحالي. إذا كان كل من دلتا وأوميكرون ينهاران، فمن الناحية النظرية، يجب أن يكافح هذا المتغير لكي يكون له تأثير». كان علماء في شركة «موديرنا» الأميركية لصناعة اللقاحات حذروا في ديسمبر الماضي من ظهور متحور هجين عندما تفشى أوميكرون عالمياً وبدأ يتفوق على دلتا. ويمكن أن تندمج متغيرات عدة من فيروس كورونا في عملية معروفة علمياً إذا أصابت تلك المتغيرات الخلية نفسها في الشخص نفسه في الوقت نفسه، ثم تبادلت الجينات. وأوضح مصدر في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة «نراقب كل شيء، لكننا لسنا قلقين بشكل خاص بشأن هذا المتحور»، مشيراً إلى «أنه مدرج في القائمة لمجرد أننا نراقبه حالياً». وأكد البروفيسور هانتر «إنه لا يجعلني أشعر بالرهبة. والسبب أنه، في الوقت الحاضر، كل من دلتا وأوميكرون يتراجعان بسرعة ودلتا على وشك الانقراض في بريطانيا»، مضيفاً «لذلك، من الناحية النظرية، لا ينبغي أن يشكل تهديداً كبيراً. لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بكل شيء على وجه اليقين، لكن في الوقت الحالي لا أشعر بالقلق الشديد».