سعد عبدالله ينتظر «خلك شنب 2»

أبوظبي (الاتحاد)

انتهى الممثل سعد عبدالله من تصوير أحداث الجزء الثاني لفيلمه الجديد «خلك شنب»، والذي لاقى ردود أفعال قوية في جزئه الأول خاصة بعد عرضه على شبكة نتفلكس.. وأكد أنه سعيد بالتجربة التي وصفها بـالكوميدية والمليئة بأحداث شيقة والمواقف والكواليس الجديدة التي سيراها الجمهور بعد عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.وأشار إلى أنه يستكمل تجسيد شخصيته بالجزء الأول وهي شخصية «ضبيع» والتي تمتاز ما بين الكوميديا والدراما، لافتاً إلى أن الشخصية أجهدته واستمتع بها كثيراً خلال تصويرها معرباً عن سعادته بالتعاون مع أبطال العمل.

ويجمع الفيلم بين فنانين متميزين من دول مختلفة، ويتضمن الكثير من التشويق والمغامرات في قالب كوميدي في شوارع ماليزيا وغاباتها.

فيلم «خلك شنب 2»، من إخراج هاني الشيباني، وتأليف خالد الجابري، وإنتاج «غبشة فيلمز» وعرض الجزء الأول منه في صيف 2019، وحقق نجاحاً كبيراً في السينما، كما تم عرضه على شبكة «نتفليكس».

وتتناول أحداث الجزء الأول ثلاثة شباب يستيقظون من النوم في أماكن غريبة وغير مألوفة بالنسبة لهم، ويحاولون اكتشاف ما حدث في الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن آخر أفلام سعد عبدالله، كان الفيلم العالمي «a tale of Shadwes»، الذي حصل على إشادات عديدة على الرغم من ظهوره كضيف شرف، بينما يصور خلال الفترة الحالية عدداً من الأعمال المنتظر عرضها في شهر رمضان المقبل.