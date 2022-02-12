ماذا حدث للطفل سيف في «اكسبوجر 2022»؟

الشارقة (الاتحاد)

أثار حجم المعاناة التي تقاسيها الحيوانات في وجهات سياحة الحياة البريّة حول العالم فضول الطفل سيف إبراهيم الذي يبلغ من العمر ثمانيّة أعوام، وعزز تعاطفه معها، بعد مشاهدة فيلم وثائقي يتناول هذه القضية خلال فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» في مركز إكسبو الشارقة.ويتناول الفيلم الوثائقي للمصوّر العالمي آرون جيكوسكي حياة قردة الأورنجيتان في إحدى المحميات الطبيعيّة في آسيا، ويركز على الظروف التي تعيشها تلك القرود في الأسر، والمعاناة التي تمر بها لجذب عدد أكبر من السياح الذين يحبون التقاط صور السيلفي، والمدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت الفيلم الوثائقي القصير الذي عرض في قاعة السينما ضمن فعاليات «اكسبوجر 2022» انتباه الطفل سيف إبراهيم إلى الجانب المظلم من عالم سياحة الحياة البرية العالمية، حيث أبدى استياءه من تصرفات الأشخاص الذين صورهم الفيلم، ودفعه إلى أسئلة تهمنا جميعاً: ما معنى احترام الحيوان؟ ولماذا يتصرف البشر بقسوة مع الحيوانات؟ وكيف يمكننا مشاهدة الحيوانات إذا لم نرد أن نضعهم في حدائق الحيوان؟

وتقود أسئلة الطفل سيف البريئة إلى حلول مبتكرة مثل تعزيز ممارسات السياحة البيئية المسؤولة التي ترسخ علاقات وثيقة مع الحيوانات البرية وتضمن أن تكون هذه السياحة مرتكزة على الحفاظ على الحيوانات وحمايتها، كما تسلط أسئلته الضوء على القضايا العالمية مثل صيد وتهريب الحيوانات البرية، وتؤكد على الدور المحوري للعلم والمعرفة والوعي في تحويل هذا النوع من السياحة إلى سياحة أخلاقية، وهي فكرة تؤكد عليها مجموعة من الأعمال المؤثرة لنخبة من مصوري الحياة البرية في المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» في كل عام.