مهرجان للطبخ والتخييم في دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد) انطلقت في دبا الفجيرة (اليوم) فعاليات مهرجان الطبخ والتخييم بالهواء الطلق، بمشاركة فرق من مختلف أنحاء الدولة من هواة الطبخ وعشاق التخييم ورحلات البر. وأقيمت المنافسات وسط طبيعة ساحرة على شواطئ الفقيت، برعاية جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وقال منظم الحدث المغامر خليفة المزروعي: تضمن المهرجان مجموعة من المسابقات، منها مسابقة لأفضل المأكولات وأجمل مخيم وأفضل موهبة في الغناء والعزف، كما تضمن مسابقة مخصصة للملابس الوطنية والطعام الذي تشتهر به الدول. وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من المتنافسين والجمهور من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والغربية، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الجسدي، والتعقيم المستمر وتجنب التلامس، والالتزام بارتداء الكمامات. كما شهد حضوراً للمغامرين من بينهم المغامرة ماريا سالانوفا، وتضمن برنامجاً مجانياً لتعليم الغوص لاستكشاف أعماق بحر العرب، وحصل المشاركون على شهادة تجربة الغوص من منظمة (PADI) العالمية. وفي ختام المهرجان تم توزيع جوائز على الفائزين والتي تضمنت مبالغ مالية وقسائم شراء من مختلف المتاجر الكبرى في الدول.