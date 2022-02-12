اليوم 04:08
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
بصيص الأمل في صور من «اكسبوجر»
بصيص الأمل في صور من «اكسبوجر»
12 فبراير 2022 16:13

الشارقة (الاتحاد)
تجسد صورة «بصيص الأمل» للمصور محمد محيسن، الفائز بجائزة بوليتزر مرتين، رمزاً معبراً عن مأساة اللاجئين والنازحين قسراً من بلادهم بسبب الحرب، فقد التقطها في العاصمة الصربية بلغراد في العام 2017، في ذروة أزمة الهجرة الأوروبية، لتوثيق حياة مجتمعات اللاجئين ومنهم قاصرون من دون ذويهم من أفغانستان، وباكستان، ودول أخرى.
ويقول محيسن الذي يشارك في الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» في مركز إكسبو الشارقة بمعرض فردي يحمل عنوان «الحياة والحرب»: «إن شعاع ضوء الشمس الذي يتخلل النوافذ المتكسرة والنار التي يتجمع حولها عدد من اللاجئين للشعور بالدفء في درجات الحرارة المنخفضة التي تنخفض تحت الصفر يرمزان إلى (بصيص الأمل) الذي يتمسك به هؤلاء اللاجئون بعد أن تركوا منازلهم وجازفوا بخوض هذه الرحلة إلى المجهول في بلاد بعيدة بحثاً عن الأمان والسلام».
وأضاف: «لجأ النازحون قسراً إلى مستودعات ومخازن مهجورة واستحموا بالماء البارد في الشتاء القارس، حيث بلغت درجة الحرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، وافترشوا الأرض وناموا عليها، واستنشقوا دخان النار، فلا أحد يترك وطنه إلا إذا أجبر قسراً وسُلبت حياته منه، وهذا الضوء في الصورة يرمز إلى الأمل.. الأمل بمستقبل أفضل.. الأمل بغد مشرق».

إكسبوجر
التصوير الفوتوغرافي
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
اليوم 01:44
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
اليوم 01:44
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
اليوم 01:44
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
اليوم 01:44
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©