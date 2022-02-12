لغز حادث مأساوي هز الشارع المصري

شعبان بلال (القاهرة)

حادثة مأساوية هزت الشارع المصري على مدار الساعات الماضية، حيث عثرت السلطات الأمنية المصرية، مساء أمس الجمعة، على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية مقتولة داخل منزلها بقرية البراجيل بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات عن لغز العثور على فتاة في العقد الثاني من العمر مقتولة داخل منزلها بعد تلقي الشرطة بلاغاً حول الواقعة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليها تبلغ من العمر 15 سنة، بها آثار جرح ذبحي بالرقبة وآخر طعني بالبطن، وتبين أنها كانت دون ملابسها ملقاة على أحد جنبيها بغرفة النوم، مع سلامة مداخل ومخارج الشقة، ما يشير إلى أن الجاني دخل بطريقة شرعية.

وشكلت السلطات فريقاً للبحث في الجريمة، حيث تركزت خطة البحث على سماع أقوال أسرة القتيلة، وظروف اكتشاف أهليتها للجريمة، فضلاً عن مراجعة سجل مكالمات القتيلة وتفريغ كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة، مع فحص أي خلافات بين أسرتها وآخرين ترقى لارتكاب الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن والدي المجني عليها يخرجان في الصباح لجمع القمامة بمنطقة الزرايب، تاركين ابنتهما بمفردها بالبيت.

وانتهت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة هو ابن عمتها، وأمكن ضبطه والسلاح المستخدم عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة المصرية، وجرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.