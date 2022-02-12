«سحابة خارقة» تهدد 4 دول بسيول وفيضانات.. ما قصتها؟

أحمد مراد (القاهرة)

في سماء 4 دول، وتحديداً في جنوب البرازيل، والسهول الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب دولتي الأرجنتين والأوروغواي، كثيراً ما تتشكل واحدة من أخطر أنواع السحب وأغربها، وتُعرف بـ «سحابة السوبر سيل» أو «السحابة الخارقة».

وتمتد السحابة الخارقة في مساحات كبيرة جداً، ويصاحبها حالات من الهطول الغزير للأمطار، وصواعق برق خطيرة، وعواصف رعدية قوية، وزخات كثيفة من البرد، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث سيول وفيضانات عنيفة تتسبب في أضرار مادية وبشرية فادحة.



وإذا كانت دول أميركا والبرازيل والأرجنتين والأوروغواي هي أكثر دول العالم نشاطاً في تشكل هذه السحب الخارقة، إلا أنها أحياناً تتشكل في دول أخرى، وسبق

أن تشكلت لعدة مرات في دول المنطقة العربية، مثل مصر، والسعودية، ودول المغرب العربي، وفلسطين.

وتتشكل السحابة الخارقة نتيجة لظروف جوية معينة، مثل وجود رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا، وتقابل نوعين من تيارات الهواء، الأول هواء بارد، والثاني هواء دافئ رطب، ويصبح الهواء الساخن في الطبقات السفلى، والهواء البارد في الطبقات العليا بسبب كثافته، الأمر الذي يؤدي إلى تكاثف قطرات الماء، وتصبح كبيرة الحجم، ويدور الهواء حول بعضه.

وتظهر السحابة الخارقة في شكل غريب ومميز، ولون غامق، ويعود السبب إلى التفاوت في درجة حرارة الهواء.

ولا تستمر هذه السحابة لفترات طويلة، ولكن عادة ما تكون مصاحبة لأحد الأعاصير الذي يحمل رياحاً شديدة قد تصل سرعتها إلى 500 كيلومتر في الساعة، ويصاحب الإعصار وابل كثيف من حبات البرد الكبيرة قد يصل قطر بعضها إلى 7 سنتيمترات.