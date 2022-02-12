أقوى طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أفضل طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات حيث أنه من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأشخاص.

وما يجعل الأشخاص يبحثون عن طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات لأنها من أكثر الطرق الآمنة صحيا ولا تعرض للجسم للمعاناة من بعض الأضرار الجانبية التى تسببها الأدوية والمسكنات.



ويرغب الأشخاص فى معرفة عدة طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات للتمكن من اختيار أكثر الطرق المناسبة لهم وأفضلها لحالتهم.

نعرض لكم عدة طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات تتنوع بين العادات والأطعمة وبعض التمارين البسيطة التى تساعد فى علاج الصداع.



طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات



هناك العديد من الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لتخفيف الألم دون الذهاب إلى الطبيب.

جرب الكمادات الباردة

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، ضع كمادات باردة على جبهتك، ويمكن لمكعبات الثلج الملفوفة في منشفة أو كيس من الخضراوات المجمدة أو حتى الاستحمام البارد أن تخفف الألم واحتفظ بالضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة.

استخدم وسادة تدفئة أو كمادة ساخنة

إذا كنت تعاني من صداع التوتر، ضع وسادة تدفئة على رقبتك أو مؤخرة رأس، و إذا كنت تعاني من صداع الجيوب الأنفية ، فامسك بقطعة قماش دافئة على المنطقة المؤلمة.

خفف الضغط على فروة رأسك

إذا كان ذيل الحصان مشدودًا جدًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صداع ويمكن أن تحدث صداع الضغط الخارجي من خلال ارتداء قبعة أو عصابة رأس أو حتى نظارات سباحة ضيقة جدًا.



خفت الأضواء

يمكن للضوء الساطع أو الخفقان حتى من شاشة الكمبيوتر أن يسبب الصداع النصفي، إذا كنت عرضة لها، فقم بتغطية نوافذك بالستائر المعتمة أثناء النهار، وارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق.

يمكنك إضافة شاشات مضادة للوهج إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك واستخدام مصابيح الفلورسنت ذات طيف ضوء النهار في تركيبات الإضاءة الخاصة بك.

السوائل

اشرب الكثير من السوائل ويمكن أن يسبب الجفاف صداعًا أو يزيد الأمر سوءًا.

احصل على القليل من الكافيين

تناول بعض الشاي أو القهوة أو شيء يحتوي على القليل من الكافيين، إذا حصلت عليه مبكرًا بعد أن بدأ الألم، فقد يخفف من آلام الصداع ويمكن أن يساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل عقار الاسيتامينوفين على العمل بشكل أفضل، فقط لا تشرب كثيرًا لأن انسحاب الكافيين يمكن أن يسبب نوعًا من الصداع.