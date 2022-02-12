دراسة تكشف.. هل يؤثر فيروس كورونا على الصحة العقلية؟

قال الخبراء إنه بينما أثر فيروس كورونا على الأشخاص جسديًا واقتصاديًا ، فقد أدى الوباء أيضًا إلى زيادة مشكلات الصحة العقلية على مستوى العالم ، وقد تستمر هذه المشكلات حتى جيل كامل.



على الصعيد العالمي ، أبلغ علماء النفس والأطباء النفسيون عن تدفق الأشخاص الذين يسعون للحصول على دعم الصحة العقلية أثناء الوباء ، حسبما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

لوحظ تزايد القلق والاكتئاب لدى المرضى الجدد والقدامى.



ونقلت الصحيفة عن فالنتين رايتيري ، وهي طبيبة نفسية تعمل في نيويورك ، قولها "لم أكن مشغولا في حياتي من قبل ولم أرى زملائي مشغولين أبدا".



تم إجراء العديد من الدراسات حول تأثير فيروس كورونا على الصحة العقلية، قال التقرير إن إحدى الدراسات ، التي نُشرت في مجلة The Lancet الطبية في أكتوبر ، نظرت في الانتشار العالمي للاكتئاب واضطرابات القلق في 204 دولة ومنطقة في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.



والمثير للدهشة أنه وجد أن الصحة العقلية قد تدهورت بشكل كبير في ذلك العام ، حتى بعد ما يقدر بنحو 53 مليون حالة إضافية من الاضطرابات الاكتئابية الرئيسية و 76 مليون حالة إضافية من اضطرابات القلق التي شوهدت على مستوى العالم.



أوضح الخبراء أنه في بداية الوباء في ربيع عام 2020 ، كان هناك القليل من الفهم لمدى استمرار الوباء.



بينما كان هناك قدر مذهل من المرونة خلال الأشهر القليلة الأولى من تفشي الفيروس ، قال Raiteri إنه بمرور الوقت ، بدأ فقدان الاتصال الاجتماعي اليومي في التسبب في خسائره.

"هناك بالتأكيد تأثير هائل على الصحة العقلية من فترة طويلة من عدم اليقين والتغيير الذي ترك الأشخاص معزولين جدًا وغير متأكدين من كيفية الاتصال، مجرد الخروج في الأماكن العامة والتفاعل بطريقة غير رسمية مع الغرباء أو المعارف المعتدلين ، هذا أمر منظم للغاية ، ويضع القواعد ويؤكد الواقع ".



علاوة على ذلك ، كان الوباء يعني أن العديد من الأشخاص اضطروا إلى مواجهة مشكلات في حياتهم كانوا قادرين على تجنبها من قبل ، مثل العزلة والشعور بالوحدة .



وقالت: "حياتنا اليومية تعمل كآليات دفاع عظيمة ، ولدينا الكثير من المشتتات التي تساعدنا على تجنب الأشياء ، للخير والشر".



وفقًا لكاثرين بريدي ، أخصائية نفسية إكلينيكية مقرها بالقرب من لندن ، "هذا جيل كامل (تأثر بكوفيد) ، لقد مرت سنتان من حياتنا ، وأعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير".



ونقل عن بريدي قوله "قد يكون هناك أول المستجيبين ، أشخاص في المستشفيات ، لا يزالون في وضع البقاء هذا إلى حد كبير ، وبعد ذلك ، من الواضح أن هناك تأثيرًا عاطفيًا على الأشخاص ، وفقدان صناعات كاملة ، وتأثير الصحة".



وأشارت إلى أن أخصائيي الصحة العقلية يتعرضون أيضًا لضغوط لمساعدة عدد متزايد من المرضى.



قال أليكس ديساتنيك ، استشاري علم النفس الإكلينيكي في المملكة المتحدة ، لشبكة CNBC إنه يعتقد أن الأمر سيستغرق "جيلًا على الأقل" لحل الضرر الذي يلحق بالعديد من الشباب بسبب الضياع في المعالم والتجارب الحاسمة للتنمية ، حسبما ذكر التقرير.