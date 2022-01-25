ظاهرة فلكية بديعة تُزين السماء

شعبان بلال (القاهرة) ظواهر فلكية كثيرة تشهدها الكرة الأرضية وينتظرها عشاق النظر إليها في دول العالم المختلفة، للاستمتاع برؤيتها عبر العين المجردة أو تلسكوب فضائي. ويُمكن لمحبي عالم الفلك والفضاء، مشاهدة آخر ظاهرة فلكية في الشهر الجاري، وهي اقتران هلال القمر الرقيق مع كوكب المريخ يوم 29 يناير، في مشاهد بديعة أكد خبراء الفلك أنها ممتعة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء. يقترن هلال القمر الرقيق مع كوكب المريخ فجرا في ذلك اليوم، إذ يُمكن رؤية هذا المشهد حيث يشرق القمر أولا في 4:15 صباحا، ثم يشرق المريخ في 4:40 ص ويكونان متجاورين إلى أن يشتد ضوء الشفق الصباحي، حسب الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك. وأوضح تادرس لـ"الاتحاد" أن الاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، مضيفا أنه اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي. أما المسافة الحقيقة بين هذين الجرمين، فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات. وشهدت سماء المنطقة العربية عدة اقترانات فلكية خلال الشهر الجاري، أبرزها اقتران القمر مع كوكب زحل في 4 يناير، ثم كوكب المشتري في 6 يناير، ثم ارتفع في السماء وتراءى تربيعا في 9 يناير الجاري. وشجع أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، مضيفا أن مشاهدتها ممتعة. وأكد أستاذ الفلك المصري أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضرها كثيرا. أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.