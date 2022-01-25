جدارية متفردة في «متنزه الشيخة فاطمة»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة «إمكان» شراكة مع الفنان الصيني جاك لي، الحائز عدة جوائز، لتصميم لوحة جدارية متفردة يتم نصبها في «متنزه الشيخة فاطمة» الذي افتُتح مؤخراً في قلب العاصمة أبوظبي. ويضاف المشروع إلى الباقة الفنية التي أطلقتها الشركة في إطار التزامها بإثراء نمط الحياة في العاصمة، وتعزيز جاذبية معالمها الطبيعية عبر نقل الفنون الحضرية العالمية إليها.

ويقع «متنزه الشيخة فاطمة» في وسط حي الخالدية، وكان سابقاً حديقة عامة، قبل أن تقوم «إمكان» بتحويلها بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، إلى أول حديقة حضرية تقدم تجربة مجتمعية تمزج بين الترفيه والاستدامة، تتضمن منطقة مخصصة للحيوانات الأليفة، وهو ما ستجسده اللوحة الجدارية.

وأوردت «إمكان» أن المشروع ينطلق من رؤيتها المستقبلية التي تركز على التعاون مع فنانين مواطنين وعالميين، لجلب أفضل الأعمال الفنية إلى إمارة أبوظبي، ما يعزز من جودة الحياة ومقوّمات المدينة وجاذبية المتنزه لأفراد المجتمع.

وأشار الفنان الصيني جاك لي إلى أن لوحته ستثري تجربة الزوار وستساهم في تشجيعهم على التفاعل مع الجدارية، وإجراء حوارات فنية شائقة، معتبراً أن الطبيعة والفنون تعززان الجانب الإنساني فينا وتشعرنا بالتجدد والارتياح وإضفاء البهجة والسرور.

ويأتي الاهتمام بالفنون المعاصرة في صميم جهود شركة «إمكان» الرامية نحو إنشاء مرافق جمالية وحيوية في أبوظبي وإضافة أبعاد جديدة لمفهوم المتنزهات وكيفية تفاعلها وتواصلها مع الزوار.

وكان المتنزه الذي عُرف سابقاً باسم «حديقة الخالدية للسيدات»، والممتد على مساحة 46.000 متر مربع، قد خضع إلى عملية إعادة تطوير شاملة، وافتُتح رسمياً أمام العائلات في ديسمبر عام 2021، لاكتشاف مناطقه المختلفة والاستمتاع بأنشطة الحياة العصرية والصحية. ويضم «متنزه الشيخة فاطمة» 3 مناطق: «المغامرات»، «الاستكشاف» و«الألعاب»، وتتمحور أنشطته حول حياة أكثر صحة لأفراد المجتمع. ويحتضن فعاليات تفاعلية زاخرة باللياقة والرياضة، ومنطقة للحيوانات الأليفة، ومساحات تحتوي على متاجر وأكشاك للأطعمة والمشروبات.