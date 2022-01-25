العين السينمائي.. خطوة عالمية و«بشرة خير» للشباب

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تتواصل فعاليات مهرجان «العين السينمائي» الذي يختتم فعالياته مساء غد في قلعة الجاهلي، حيث احتفى المهرجان بعرض مجموعة من أبرز الأفلام الإماراتية والخليجية والعربية والأوروبية، والتي نال أغلبها إشادة الضيوف وصناع السينما، واحتل الفيلم الإماراتي صدارة العروض في المهرجان، حيث عرض هذا العام في مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» 4 أفلام محلية، تتنافس على جائزة المهرجان الكبرى، وهي: «كروموسوم» للمخرج علي جمال و«B82» للمخرج طلال محمود، والوثائقي «سفران» للمخرج صالح كرامة، و«حين» للمخرج سعيد راشد سعيد.

وعرض المهرجان 15 فيلماً قصيراً ضمن مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» التي تولى إخراجها مجموعة متميزة من صناع السينما الإماراتيين الموهوبين في عالم صناعة السينما، من أبرزها: «كشتة» للمخرجة مهرة الأحبابي، و«الوحش» للمخرج عبدالرحمن المدني، و«قماشة» للمخرج سلطان بن دافون، و«بابا جعفر» للمخرج أحمد محمد المازم، و«حلم صغير» للمخرجة سراء الشحي، وعلى هامش المهرجان تم عرض مجموعة من أبرز الأفلام الإماراتية القصيرة التي عرضت في السابق وحصدت جوائز من مهرجانات خليجية ودولية ضمن مبادرة «الركن الكلاسيكي» الذي عرض 4 أفلام هي «بنت مريم» للمخرج سعيد سالمين، و«سبيل» للمخرج خالد المحمود و«تنباك» للمخرج عبد الله حسن أحمد و«باب» للمخرج وليد الشحي، وتم استحداث هذه المبادرة لتكون بمثابة منصة تعليمية تثقيفية للجيل الحالي، ليكتسبوا الأدوات الإخراجية والفنية ذات المستوى الفني العالي.

أفلام خليجية

وحققت الأفلام الخليجية رواجاً كبيراً، حيث عرض في دورة هذا العام عرض 3 أفلام خليجية طويلة، هي السعودي «حياة امرأة» للمخرج سمير عارف، والبحريني «هوا» للمخرج محمد القفاص، والعُماني «الزيج» للمخرج صلاح الحضرمي، أما القصيرة فعرض منها ضمن مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» من السعودية 3 أفلام، هي «الحواته»، و«شمس 89» و«فرصة» ومن البحرين 3 أفلام، «سلام»، و«عروس البحر»، و«فردة إنسان»، ومن الكويت «سهرة مع ليلى»، ومن عُمان «جامع أركى القديم».

اتفاقية تعاون

وبهدف انتشار الفيلم المحلي ونشر الثقافة الإماراتية في العالم، شهدت الدورة الرابعة من المهرجان «العين السينمائي» إبرام اتفاقية تعاون مشترك هي الأولى من نوعها، بين «العين السينمائي» ومهرجان «كراكوف» السينمائي البولندي المتخصص في الأفلام القصيرة والوثائقية، والتي ستنص على تعاون بين المهرجانين لتبادل الأفلام وإقامة الورش والندوات السينمائية في الدورات المقبلة بين المهرجانين، الأمر الذي سيسهم في تسليط الضوء على الأفلام المحلية القصيرة وعرضها في أوروبا، لإظهار المستوى والإمكانات العالية التي يتمتع بها صناع السينما الإماراتيين.

ولفت عامر سالمين المري مؤسس ومدير عام المهرجان إلى أن هذه الاتفاقية تدعم تطوير قطاع السينما في الإمارات، من خلال خلق فرص جديدة للتعاون من شأنها تعزيز صناعة تطوير محتوى هادف يعكس قيم الاحترام وقبول الآخر التي تتبناها الدولة.

وأعرب كريستوف جيرارد، مدير مهرجان «كراكوف» عن زيارته الأولى لدولة الإمارات، وقال: أنا سعيد جداً لتواجدي، خصوصاً أنها فرصة لتوسيع الآفاق وتطوير المهارات والاستفادة من خبرات ومواهب من خلال الشراكة بين «العين السينمائي» و«كراكوف البولندي» الذي يعد من أقدم المهرجانات في بولندا وأوروبا بشكل عام، حيث الذي تأسس عام 1961.

وعلى هامش المهرجان أقيمت محاضرة عن النقد السينمائي، قدمها الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، الذي تحدث عن أهمية النقد السينمائي وتأثيره على المشهد السينمائي والفني بشكل عام في المنطقة.