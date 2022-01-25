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ياسمين رئيس مع «أحفاد ريا وسكينة» في الرياض
ياسمين رئيس مع «أحفاد ريا وسكينة» في الرياض
اليوم 02:23

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة ياسمين رئيس تجربة البطولة الرمضانية من خلال مسلسل بعنوان «نغم» من تأليف أمين جمال وإخراج ياسر سامي، والذي ينتمي للأعمال الاجتماعية التشويقية، وتنافس به في السباق الرمضاني القادم 2022، ويعد ثالث الأعمال الدرامية التي تلعب بطولتها المطلقة ياسمين رئيس بعد مسلسلي «أنا شهيرة أنا الخائن».. و«60 دقيقة» الذي عرض على المنصات الرقمية خلال الأيام القليلة الماضية 
ويعرض لياسمين رئيس في دور العرض السينمائية فيلم «قمر 14»، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، وتتصاعد الأحداث، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، ومي الغيطي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد حاتم، وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14.. كما تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم «جارة القمر»، وهو من بطولة كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، وآخرين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي.
وتستعد رئيس لعرض مسرحيتها «أحفاد ريا وسكينة» يوم 9 فبراير المقبل في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة دينا الشربيني وبيومي فؤاد، ومصطفى البنا، ومن إخراج سامح بسيوني، وتقدم ياسمين من خلال المسرحية شخصية بوسي شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الترفيه والسيارات والرفاهية والتسوّق، إلى حياة شعبية بسيطة لم تعشها من قبل.

ياسمين رئيس
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