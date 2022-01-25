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4 نصائح للطعام الصحي
كيت بوك
اليوم 02:23

القاهرة (الاتحاد)

قدمت عارضة الأزياء ورائدة الأعمال الكندية كيت بوك بعض النصائح، التي نقلها موقع «Mind Body Green» لجعل الالتزام بتناول طعام صحي أكثر سهولة وفعالية والتخطيط الجيد حتى يصبح اختيار الطعام المغذي طبيعة ثابتة.

الإعداد المسبق:
 إعداد الوجبات مسبقاً، لأن الراحة جزء كبير من تناول الطعام الصحي ليكون لديك خيارات مُغذية ومُتعددة، واجعلي ذلك جزءاً من روتينك الأسبوعي لأنه يُحدث فرقاً كبيراً.

الوجبات الخفيفة
للحفاظ على طاقتك طوال اليوم، يجب أن تتناولي الوجبات الخفيفة، ومن الأفضل أن تكون مُحضرة مسبقاً مهما كانت بسيطة، حتى لا تُضيع الكثير من الوقت، فيمكنك تقطيع بعض شرائح الجزر أو الفلفل الحلو أو أي من الخضراوات والفاكهة المفضلة لتصبح جاهزة في أي وقت. 

جدول للطعام
يجب أن يكون جدول تناول الطعام متسقاً قدر الإمكان.. فإذا أجلت تناول الطعام لدرجة الجوع الشديد، فمن المرجح أنك ستتناولين وجبة كبيرة بعدها.
 
الأكل ببطء
يؤدي الإبطاء أثناء تناول الطعام إلى دعم عملية الهضم عن طريق المضغ جيداً، كما يساعد في أن نكون أكثر انسجاماً مع إشارات الجوع الطبيعية في أجسامنا.

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