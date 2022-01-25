علاج ضعف السمع بالذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو (د ب أ)

يدرس فريق من باحثي الجامعة التقنية في الدنمارك إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة المقطعية من أجل مساعدة الأطباء على اتخاذ القرار الصائب بشأن ما إذا كانت حالات مرضى الصمم تتطلب إجراء زراعة لقوقعة الأذن لاستعادة السمع.

ونقل الموقع الإلكتروني «ميديكال اكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة بولا لوبيز دييز أن «الغرض من الدراسة هو تطوير برنامج حوسبي، يقوم الأطباء بتغذيته بصور الأشعة المقطعية، فيقوم بالتعرف على نوع التشوه الخلقي داخل الأذن الداخلية ثم تحديد ما إذا كانت هذه الحالة سوف تستعيد السمع في حالة إخضاعها لجراحة زراعة قوقعة الأذن».



