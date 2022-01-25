«جوجل» تقدّم نظاماً جديداً ستضيفه إلى متصفحها

قدّمت «جوجل»، اليوم الثلاثاء، نظاماً جديداً تعتزم إضافته إلى المتصفّح «كروم»، من شأنه أن يضع حدّاً لملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات، وهي أدوات تتبُّع تُحلّل البيانات الشخصية لمستخدمي «الإنترنت». وتسير جوجل على خطى «آبل»، إذ أعلنت قبل أشهر عدة عزمها إزالة ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية بحلول عام 2023 من خلال متصفح «كروم» التابع لها. وتثير مبادرة الشركة الأميركية قلقاً كبيراً في عالم الإعلانات الموجّهة وبين أوساط ناشري المواقع، الذين يتّهمونها بالرغبة في الاحتفاظ لوحدها ببيانات مستخدمي «الإنترنت» الشخصية. ويعمل النظام الجديد، الذي قدّمته «جوجل»، اليوم الثلاثاء، وفق مبدأ قدرة المستخدم على التحكّم بملفه الشخصي المتعلّق بالإعلانات. وسيُنجز هذا الملف بناءً على ما يتصفّحه المستخدم عبر «الإنترنت»، وسيستطيع الأخير التحكّم به بشكل محدد. وأوضحت «جوجل» أنّ «كروم» سيحدّد مواضيع «تمثل اهتمامات المستخدمين لأسبوع معيّن، مثل اللياقة أو السفر، وذلك بناءً على سجل التصفّح»، مشيرةً إلى أنّ هذه المواضيع «سيُحتفظ بها في سجلات الذاكرة لثلاثة أسابيع فقط قبل أن تُحذف»، في عملية ستحصل «بشكل تام على الجهاز المُستخدَم، من دون إشراك خوادم خارجية من بينها تلك التابعة لـ(جوجل)». وستُتاح أمام مستخدمي «الإنترنت» «إعدادات تحكم» تسمح لهم «برؤية المواضيع المشتركة، أو حذف تلك التي لا يحبونها، أو حتى تعطيل الميزة بشكل كامل». ولفتت «جوجل» إلى أنّ هذه المقترحات هي حالياً «في مرحلة التصوّر»، ومن الضروري مناقشتها مع محترفين في مجال الإنترنت، موضحةً أنّ «الهدف يكمن في ضمان نشر هذه التقنيات بحلول نهاية عام 2022»، لتتمكّن الجهات الفاعلة عبر الإنترنت «من البدء في اعتمادها».