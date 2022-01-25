عروس تقتل عريسها بسبب وجبة عشاء!

شهدت مصر واقعة مأساوية، بعدما طعنت عروس زوجها بالسكين بعد فترة وجيزة من حفل زفافهما، بعد نشوب بعض الخلافات بينهما. وعلى الرغم من أن الخلافات كانت فى فترة ما قبل الزواج، إلا أن رغبة العائلتين في إتمام الزيجة حال من دون انفصالهما، وتمت الزيجة وانتهى الجميع من حفل الزفاف وفي اعتقادهم أن حياتهم ستسقر، إلا أن الخلافات بينهما حالت من دون ذلك متسببة في وقوع ضحية.
وبحسب التحقيقات الأمنية، فبعد مرور أسبوعين على حفل الزفاف عاد الشاب للخلافات على المصروف المنزلي بينهما، فى أحد الأيام عاد الرجل من عمله وطلب من الزوجة أن تجهز له وجبة العشاء، لكنه لم يكن يتحدث معها إلا ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت فى خلاف على المصروفات وسددت له طعنة نافذة ليسقط على الأرض غارقاً في دمائه، ليلقى مصرعه قبل وصوله المستشفى، وفشل محاولات إنقاذه، بعد إصابته بجرح نافذ بالصدر.
وهربت الزوجة إلى منزل والدها في محاولة للتخفي وإبعاد الشبهة الجنائية عنها، لكن فشلت محاولتها وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليها، وتحرير السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.