واقعة مروعة.. خدرت أبناءها وألقتهم في المقابر لسبب غريب
أرشيفية
الثلاثاء 25 يناير 19:31
أحمد عاطف (القاهرة)
واقعة مروعة شهدتها مصر، بعدما أقدمت سيدة على تخدير أبنائها وألقت بهم في إحدى مقابر محافظة الإسماعيلية (شمال القاهرة).
وفي التفاصيل، فإن السيدة التي ألقت بأبنائها كانت على خلافات دائمة مع زوجها، والذي انفصل عنها وترك لها الأبناء حتى تفاجأوا بأن تلك السيدة خدرت أبناءها وألقت بهم في إحدى مقابر الإسماعيلية، وفقاً لعمة الأطفال.
وتفاجأت عمة الأطفال من انتشار صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ذلك، لافتة إلى أنها صُدمت ثم ذهبت لاستلامهم من قسم ثان واصطحبتهم والدتهم، ثم كررت نفس الحركة وقامت بتخديرهم وألقتهم عند جامع المطافئ وتم استرجاعم مرة أخرى، موضحة أنها تتركهم لأنها تريد الرحيل وأن تتزوج بعيداً عنهم.
وتعتبر عمة الأطفال أطفال شقيقها كأنهم ابناءها لظراً لأنها لا تنجب وتعمل في تنظيف السمك لإطعامهم بأموال حلال.