تفاصيل الحالة الصحية للمخرج المسرحي جلال الشرقاوي

كشف مصدر صحي مطلع على الحالة الطبية للمخرج المسرحي المعروف جلال الشرقاي، عن تأثره بشكل واضح بإصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ دخوله المستشفى .
وقال المصدر لـ" الاتحاد " إن تأثراً واضحاً على الرئة وهي حالة مشابهة للمصابين من كبار السن المصابين بأمراض مزمنة سواء الضغط أو السكري، مشيرا إلى أنه في الرعاية المركزة في الوقت الحالي .
وأشار إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول العلاج المخصص على مرضى فيروس كورونا المستجد على المخرج المسرحي جلال الشرقاوي، متمنياً من محبيه الدعاء لشفائه في أسرع وقت.
وينضم المخرج جلال الشرقاوي إلى مجموعة من الفنانين الكبار الذين أصيبوا بالفيروس المستجد مؤخرا، وبعضهم شفي منه والبعض الآخر ما زال يعاني من تبعات الفيروس.
جلال الشرقاوي الذي حصل على دبلوم إخراج من فرنسا، عمل في بداية حياته مدرسا للعلوم، قبل أن يشغل العديد من المناصب كمدرس للتمثيل والإخراج، ومديرا لمسرح توفيق الحكيم وعميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية، شارك بالتمثيل فيما يزيد على 80 عملا فنيا.
كما شارك بالإخراج المسرحي في عدد كبير من الأعمال، إلا أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" تظل هي الأيقونة المسرحية التي قدمها على مدار تاريخه.
وفور إعلان ابنته عن مرضه انهالت عليها التعليقات التي تتمنى لوالدها أن يتجاوز تلك الأزمة، ويتمكن من التغلب على الفيروس.