ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني في مصر.. هذه قصتها

لم تنته مصر من الأحاديث الدائرة حتى الآن حول قضية الشابة بسنت التى انتحرت بسبب الابتزاز الإلكتروني، ليُصدم المصريون من جديد على واقعة إقدام طالب على ابتزاز طفلة بالصف الثالث الإعدادي من خلال حساب مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرسل الطالب من خلال حساب مجهول صوراً مفبركة للفتاة، فيما تقدم والد الفتاة ببلاغ إلى الأمن بمحافظة المنوفية (شمال مصر) يتهم فيه مجهولاً قام بابتزاز ابنته عن طريق الإنترنت من خلال حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، ألقت قوات أمن المنوفية القبض على طالب يبلغ من العمر 15 عاماً، وذلك عقب قيامه بعمل حساب خاص مجهول لابتزاز طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بعد تعاون بين فرق البحث الجنائي ومباحث الإنترنت ورصدت الأجهزة الأمنية الحساب الإلكتروني الوهمي المستخدم في الواقعة قبل تحديد هوية صاحبه.
وتحفظ الأمن المصري على الهاتف المحمول الخاص بالطالب محل الواقعة، والتى اتضح أنه من نفس قرية الفتاة، فيما تم استكمال التحريات في الواقعة.