مصير شاب أدى الامتحان بدلاً من لاعب مصري شهير

كشفت السلطات الأمنية المصرية عن واقعة غريبة، بعدما تم ضبط شاب يؤدي الامتحان بدلاً من لاعب كرة قدم الشهير مصطفى محمد لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، والمتواجد حالياً في الكاميرون للمشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وبحسب الأمن المصري، فإن مراقبي الامتحان في أحد المعاهد بإحدى قرى محافظة الجيزة، فوجئوا بشاب يؤدي الامتحانات في الفرقة الثانية بدلاً من مهاجم المنتخب المصري وتبين من التحريات أن الشاب خريج إحدى الكليات النظرية.
وذكر الأمن أن قوة أمنية اصطحبت المتهم إلى قسم الشرطة وأقر بصحة التحريات وارتكابه الواقعة معللاً السبب بأن اللاعب صديقه وأنه يساعده كي لا يضيع مستقبله لكونه يمثل مصر في بطولة إفريقيا ويتواجد حالياً خارج مصر، فيما تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.