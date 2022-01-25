أطعمة غنية بفيتامين سي .. تعرف عليها

فوائد عديدة لتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي لصحتك أبرزها رفع المناعة.

إليك أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين سي وفقا لموقع stylecraze

1. القرنفل



يحتوي القرنفل على فيتامين سي ويمكنك مضغ مسامير القرنفل والذي سيكون بمثابة معطر للفم. أو أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل إلى عصير الصباح أو العصير.

2. الخردل الأخضر



تحتوي خضار الخردل على كمية جيدة من فيتامين سي - تحتوي 100 جرام من الخردل الأخضر على 70 مجم فيتامين سي فيعد الخردل أنها غنية بالألياف الغذائية وفيتامين أ وفيتامين ك والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم

3. البابايا

تعد البابايا النيئة أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين سي - تحتوي 100 جرام على 61.8 مجم من الفيتامين ، وتحتوي حبة بابايا صغيرة على 93.9 مجم من فيتامين سي ، كما أنها غنية بفيتامين أ ، وحمض الفوليك ، والألياف الغذائية ، والكالسيوم ، والبوتاسيوم ، والأوميجا 3 .

4. الفراولة



تحتوي حبة فراولة كبيرة على 10.6 مجم من فيتامين سي ، كما أنها مصدر جيد للبروتين والألياف الغذائية.

يمكنك تناول الفاكهة كما هي أو إضافتها إلى وعاء الإفطار أو عصير الفطور أو الغمس في الشوكولاتة أو تزيين الكعك والكب كيك أو صنع المربى.

5. أناناس



الاناناس مصدر جيد لفيتامين أ والكالسيوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية.

6. القرنبيط



يحتوي 100 جرام من القرنبيط على 46.4 مجم من فيتامين سي ، كما أنه غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين ك والبوتاسيوم والفوسفور، ويمكنك تضمين القرنبيط إلى مرق الخضار أو السمك أو صنع طاجن القرنبيط.

7. الجرجير



هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الجرجير ، فهو غني بفيتامين سي ، حيث يحتوي 100 جرام من الجرجير على 43 مجم فيتامين سي ، وكوب واحد من الجرجير يحتوي على 14.6 مجم. كما أنه غني بفيتامين أ وفيتامين ك والكالسيوم والبوتاسيوم ولا يحتوي على أي كولسترول ، و يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي.