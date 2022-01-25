تعليق يثير الجدل من منى زكي بعد أصحاب ولا أعز

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

لا زال الجدل مستمراً بخصوص موقف الفنانة المصرية منى زكي بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، عبر منصة المشاهدات نتفليكس، حيث نشرت عبر خاصية الاستوري بموقع إنستجرام دعاء تمنت فيه ألا يجعلها الله ثقيلة على قلب أحد، وأن يبعدها عمن يتمنى بعدها ومن يؤذيها. الجدير بالذكر أن منصة نتفليكس طرحت في 20 يناير الجاري أحدث أعمال الفنانة منى زكي، ويحمل الفيلم اسم «أصحاب ولا أعز» وأثار جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حاز على العديد من الإشادات النقدية من جمهور وفنانين حرصوا على دعم من شاركوا في الفيلم ضد الانتقادات والهجوم. أصحاب ولا أعز مأخوذ عن فيلم إيطالي بعنوان «غرباء بالكامل»، والنسخة العربية من بطولة منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، فؤاد يمين، ديامون عبود، عادل كرم، إخراج وسام سميرة.

