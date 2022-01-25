الشارقة.. تعديل مواعيد مربى الأحياء المائية والمتحف البحري

الشارقة (الاتحاد)

استقبل مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري آلاف الزوار خلال العطلة الأسبوعية بعد قرار هيئة الشارقة للمتاحف فتح أبواب الوجهتين طيلة أيام الأسبوع، استجابةً منها لتعديل نظام العمل الأسبوعي الذي أقرته إمارة الشارقة، معززةً بذلك من مكانتها كوجهة سياحية هامة.

وبحسب قرار الهيئة الذي صدر مطلع يناير، يستقبل كل من مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري زواره من السبت إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة الـ 8:00 مساء، ويوم الجمعة من الـ 4:00 عصراً حتى الـ 8:00 مساء.

وشهد متحف الشارقة البحري إقبالاً لافتاً في أعداد الزوار الذين توافدوا من مختلف مناطق الدولة، حيث استقبل ما يزيد على 2000 زائر خلال أول عطلتين أسبوعيتين من العام الجديد، بينما كان مربى الشارقة للأحياء المائية وجهة لأكثر من 3000 زائرٍ من الراغبين في استكشاف أسرار البحار في المربى، والأسر التي تفضل عيش تجربة مسلية وتعليمية لأطفالهم خلال عطلة الأيام الثلاثة.

وعبّر عدد من الزوار عن ترحيبهم بالقرار الذي تزامن مع إعلان إمارة الشارقة تحديد العطلة الأسبوعية بثلاثة أيام، مشيرين إلى أهميته في تقوية السياحة الداخلية، وتحفيز أفراد المجتمع على زيارة هذه الصروح التي تعد إلى جانب دورها التثقيفي والتعليمي عاملاً مهماً يسهم في تقريب الشعوب والثقافات.

ونوّه العديد من الزوار إلى أن القرار يتيح لهم فرصة أوسع لزيارة هذين الصرحين بصحبة عائلاتهم، لقضاء أوقات ترفيهية تسهم في تنمية حب الاستكشاف والمعرفة خاصة لدى الطلبة، وترفع من وعيهم حول أهمية البيئة البحرية باعتبارها جزءاً مهماً من حضارة الدولة وتاريخها، مشيدين بالتنظيم المميز والإجراءات الاحترازية المتبعة في كلا الموقعين.