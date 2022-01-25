الفرق الموسيقية تلجأ لهذه الطريقة للقاء جمهورها بسبب أوميكرون

عبد الله أبو ضيف ( القاهرة )

حالة من الخوف الشديد بسبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد " أو ميكرون"، حيث لجأت عدة فرقة موسيقية للقاء جمهورها عن بُعد، وذلك بعقد حفلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فرقة مسار إجباري أحد أشهر الفرق الموسيقية المعروفة بموسيقى الـ Under ground، نظمت حفلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث وجد ذلك رواجا كبيرا.

فيما اتخذت الفرق الموسيقية نفس النمط والطريقة كلما اشتدت موجة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث اعتبرت أن هذه الطريقة مشابهة للقاء الجمهور بشكل مباشر، خاصة وأن الجمهور يطلب الأغاني المحببة في التعليقات، وعلى إثر ذلك يتم عزفها وغنائها من الفريق الموسيقي .