50 مصوراً مرشحاً للفوز بجوائز «اكسبوجر»

الشارقة (الاتحاد)

كشف المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن أسماء 50 مرشحاً لنيل جوائز المهرجان بفئاتها العشرة، بعد أن استقبلت الدورة السادسة للعام 2021- 2022, 14998 مشاركة من 126 دولة.

وجاءت مشاركات المصورين في الدورة الجديدة من جوائز المهرجان من مختلف بلدان العالم، حيث توزعت على 10282 مشاركة من القارة الآسيوية، و3191 مشاركة من أوروبا، في حين استقبل المهرجان 501 طلب مشاركة من أميركا الشمالية، و695 من أفريقيا، و174 من أميركا الشمالية، و155 طلباً من أوقيانوسيا.

وشهدت فئة «البورتريه» أكبر عدد من المشاركات بلغت 3221 صورة، تلتها فئة «تصوير الرحلات» بـ 3080 صورة، فيما جاءت فئة «المناظر الطبيعية» في المرتبة الثالثة بـ 2381 مشاركة.

وشملت قائمة المرشحين في فئة «البورتريه» كلاً من روبن يونغ من أستراليا، وعكاش غوش من الهند، وسليمان عيد الحمادي من الإمارات، وسوجان سركار من الهند، وسيلا منوتيس جونزاليس من المكسيك.

وترشح في فئة «تصوير الرحلات» كل من نيشي أري من تركيا، وبي مو ثو من ميانمار، وأمير شمس الدين العارف من إندونيسيا، والمصورين داجون تشو، وبوب تشيو من الصين.

وشهدت فئة «التصوير المعماري» ترشيح كلٍّ من المصوّر محمد تنفير حسن روهان من بنغلاديش، وباتريشيا سوون من ماليزيا، وعلي الزلغدري من إيران، زياوينغ شي من أميركا، ومنى حسن من مصر.

ووصل إلى فئة «التصوير الجوي (الدرون)» كلٌّ من ناصر الأميري من الكويت، وبيوين سان من الصين، وأليكسي نيكيتين من روسيا، وآن توران شو من فيتنام، ومحمد أصلان من تركيا.

وضمت «فئة الصغار (أقل من 18 عاماً)» كلاً من ديب بهاتيا، ونيلي لارمور، وتانيشا شارما، وإشهان شايجيث، ونعمة ناجي، وجميعهم من دولة الإمارات.

ويتنافس في فئة «المناظر الطبيعية» هويو ليو من الصين، وكل من كيلفن سزي لوك يوين، وخوليو كاسترو باردو من إسبانيا، وكيلفن سزي لوك يوين من هونج كونج، وآرت فه شين من تايوان.

فيما تشمل فئة «تصوير الحياة البرية» كلاً من المصوّر مينكيانغ لو وويي وانغ من الصين، وأنورادها موثوكومار من الإمارات، وويي فو من تايلاند، بيتير سابول من كرواتيا.

أما فئة «التصوير الصحفي» فشهدت وصول كلٍّ من غيث السيد من سوريا، وسانديل ندلوفو من جنوب أفريقيا، وآلي سونغ من الصين، وفابريزيو مافي من إيطاليا، وسيد قادر من بنغلاديش.

وضمت فئة «موظفي حكومة الشارقة» كلاً من كيم باليستيروس، وعبد الله عبدالحميد، وعبد الكريم انجينتافيدي، وعاطف شعير، وفهمي الشليلي.

وجمعت فئة «الأفلام القصيرة» منافسات بين كلٍّ من حسين داربي من إيران، وكل من ماريا ياسر ومويما أومان من أميركا، وهديل أرجا من تركيا، وأنطونيو أليكسو من البرتغال.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في 14 فبراير المقبل، خلال فعاليات الدورة السادسة من (اكسبوجر) التي تقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير المقبل، حيث يتم اختيار فائز بالمركز الأول، وفائز بالمركز الثاني عن كل فئة من فئات المهرجان، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى تقييم بالمركز الأول على مستوى الجوائز، وتعرض جميع الصور المرشحة للفوز خلال أيام المهرجان.

سعادة طارق سعيد علاي: 58% نمو عدد مشاركات جوائز اكسبوجر على مدى ست سنوات

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «مع اقتراب النسخة السادسة من المهرجان، قمنا بتحديد معايير كل فئة من فئات الجوائز لتتماشى مع نمو الحدث السنوي ومكانته العالمية، لاسيما أن جوائز اكسبوجر شهدت على مدى السنوات الست نُمُوّاً بنسبة 58% في عدد المشاركات، وسلط الضوء على أعمال إبداعية من حول العالم لمصورين استطاعوا إثراء فن التصوير من خلال مناهجهم وأساليبهم المبتكرة».

وأضاف علاي أن الجوائز تعكس أهداف ورؤية المهرجان المتمثلة في جعل الحدث العالمي منصة تجمع ليس فقط المتخصصين وهواة التصوير، بل أيضاً من يستخدمون هذا الفن كأداة ومحفز للتغيير، مؤكداً أن حجم المشاركات والتنوع في الأقاليم الجغرافية التي تأتي منها يدل على القيمة التي حجزها المهرجان بين ملتقيات الفن والإبداع الدولية.