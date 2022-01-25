«كل شيء عن إكسبو» في جائزة حمدان بن محمد للتصوير

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة إنستغرام لشهري نوفمبر وديسمبر 2021، حيث كان موضوع مسابقة شهر نوفمبر «كل شيء عن إكسبو»، أما مسابقة شهر ديسمبر فكانت بعنوان «صنع الإنسان». نسخة شهر نوفمبر من المسابقة كَشَفَت عن المهارات المميزة لدى العدسة الهندية، من خلال فوزٍ ثلاثيّ تم تسجيله بأسماء المصورين «محمد نوفل» و«نيليما أزاد» و«تيتو شاجي ثوماس»، بجانب المصور «مارك أنتوني أجتاي» من الفلبين، أما الحضور العربي فكان مُتمثلاً بالمصورة «أروى سليمان الحاطي» من فلسطين.

نسخة شهر ديسمبر من المسابقة أعلنت تكرار التفوّق الفوتوغرافي الهنديّ، من خلال فوزٍ ثنائيّ للمصورين «ديبيكا سيراو» و«رينكو شارما»، وتألق المصور الإماراتي «أحمد يوسف جمعة آل علي»، واكتملت قائمة الفائزين بالمصور الماليزيّ «عارف بن أحمد تاج الدين» والإندونيسيّ «محمد أوفا غيفاري».

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر نوفمبر استخدام الوسم HIPAContest_AllThingsExpo #، بينما تم استخدام الوسم HIPAContest_Manmade # لمسابقة شهر ديسمبر.

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: إن حدثاً عالمياً بحجم معرض «إكسبو2020» لا يمكن تجاهله فنياً أو بصرياً ! فعلى أرض الإمارات الحبيبة اجتمع العالم بأسره في مكانٍ واحد، بكل ثقافاته وطقوسه وروائعه وابتكاراته المميزة التي تُقدِّم قيمةً هامة للبشرية. هذه المناسبة تحوي الجواذب البصرية الأقوى في العالم، القادرة على الارتقاء بمستوى المنافسة لمستوياتٍ غير مسبوقة. الصور من إكسبو تُخبر العالم عن روعة دبي كمسرح للتلاقي الحضاري، وتدعو الجميع لاغتنام الفرصة وزيارة العالم بأسره في جولةٍ واحدةٍ في مكانٍ واحد.







وأضاف: مسابقة شهر ديسمبر فتحت المجال لروائع صنع الإنسان وإبداعاته في عِمارة الأرض وبناء الحضارات والتطور المدنيّ الذي ساهم بشكلٍ كبير في جعل حياة الناس أكثر سهولة وإنتاجية. نشيدُ بنوعية المشاركات وقوتها التنافسية وبالمهارة البصرية المميزة لدى العدسة الهندية التي اقتنصت حِصة الفوز الكبرى. ونبارك لجميع الفائزين وننصح باقي المشاركين بتطوير مهاراتهم ومداركهم وتنوع مصادر كسبهم المعرفيّ ودوام المشاركة.

وعن صورته الفائزة في مسابقة «صنع الإنسان» قال المصور الإماراتيّ «أحمد يوسف جمعة آل علي»: الصورة لمئذنة مسجد «آمنة الغرير» بإمارة عجمان. هذا فوزي الأول بمسابقة إنستغرام، وسبق لي التأهل للمراحل النهائية عدة مرات. سعادتي بالفوز لا تُوصف وأعتبره تكريماً وتقديراً ثميناً لشغفي واجتهادي في التصوير المعماري والأبيض والأسود. أعتبر «هيبا» أكبر داعمٍ لي، وحضوري فائزاً في إحدى مسابقاتها يُقدّمني بشكلٍ رائع أمام مجتمعات المصورين المتفاعلة مع مسابقات وأنشطة «هيبا» بشكلٍ دائم.

وأضافت المصورة الفلسطينية «أروى سليمان الحاطي»: التقطتُ الصورة أثناء رحلةٍ مدرسيةٍ لمعرض إكسبو2020 بدبي، أنا مدرّسة علوم والتصوير هو هوايتي الأهم والأروع. مهام وأعباء وظيفتي في سلك التعليم لم تمنحني فرصة زيارة المعرض، لذا استثمرتُ فرصة إشرافي على تلك الرحلة والتقطتُ عدداً من الصور لم تروِ عطش عدستي بسبب ضيق الوقت.. ولقد أحببتُ التصميم الإبداعي لجناح دولة الإمارات، فحاولت التقاطه من زاويةٍ غير عادية، وقد ظفرتُ بالفوز حقاً