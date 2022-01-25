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عودة موسم السيدات في «فيراري» و«وارنر براذرز» أبوظبي
عودة موسم السيدات في «فيراري» و«وارنر براذرز» أبوظبي
الثلاثاء 25 يناير 12:18

أبوظبي (الاتحاد)
يعود «موسم السيدات» بأمسيات مليئة بالحماس والمرح في كل من عالم فيراري أبوظبي يوم 4 فبراير، وعالم ووارنر براذرز أبوظبي يوم 28 يناير، حيث ستكون السيدات على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات والتجارب الترفيهية العائلية التي لا تُنسى، في أجواء من الراحة والخصوصية التامة.
وتستضيف عالم فيراري أبوظبي فعالية «سيدات فيراري» يوم الجمعة 4 فبراير من الساعة 6:00 مساءً ولغاية الساعة 10:00 ليلاً، حيث تعود هذه الفعالية المنتظرة بمغامرات وتجارب حطّمت الأرقام القياسية للسيدات من كافة الفئات العمرية.
ويمكن للسيدات اللواتي يرغبن باختبار تجربة «فيراري» الاستمتاع بصحبة أصدقائهن في أمسية حصرية من المغامرات العائلية الفريدة. ولإضفاء نكهة خاصة على هذه المغامرة، ستتمكن المشاركات من الاختيار من مجموعة غنية من المطاعم والمقاهي للاستمتاع بأشهى الأطباق الإيطالية والعالمية.
كما تستضيف عالم وارنر براذرز أبوظبي فعالية «سيدات وارنر» الأولى لهذا العام، والتي ستقام يوم الجمعة 28 يناير من الساعة 6:00 مساءً ولغاية الساعة 10:00 ليلاً، حيث ستتمكن السيدات من قضاء أوقات استثنائية من خلال 29 لعبةً ومرفقاً ترفيهياً والانضمام إلى شخصيات الأنيميشن و«دي سي سوبر هيروز» المفضلة لديهن في ست مناطق ترفيهية غامرة وهي «وارنر براذرز بلازا»، و«غوثام سيتي»، و«متروبوليس»، و«بيدروك»، و«كارتون جانكشن»، و«ديناميت غالتش». كما ستتمكن السيدات من الاستمتاع بأشهى تجارب الطعام والتسوق والعديد من الأنشطة الاحتفالية المتنوعة في أجواء مفعمة بالمرح والترفيه.

 

 

 

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وارنر براذرز أبوظبي
فيراري أبوظبي
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