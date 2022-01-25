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المخرج المصري جلال الشرقاوي يعاني بسبب كورونا
المخرج المصري جلال الشرقاوي
الثلاثاء 25 يناير 07:48

دخل المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي إلى مستشفى العزل من أجل تلقي العلاج بعد إصابته بكورونا.

حيث أعلنت ابنته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي عن الأمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد أيام من دخول والدها إلى المستشفى.

إلا أن الأمر أصاب الجميع بالقلق، خاصة وأن الابنة أكدت أن والدها يعاني من مشاكل في الرئة بسبب الفيروس المستجد، وطلبت من جميع محبيه وأصدقاءه الدعاء له بأن تستجيب الرئة للعلاج في أسرع وقت.

وينضم المخرج جلال الشرقاوي إلى مجموعة من الفنانين الكبار الذين أصيبوا بالفيروس المستجد مؤخرا، وبعضهم شفي منه والبعض الآخر مازال يعاني من تبعات الفيروس.

      
جلال الشرقاوي الذي حصل على دبلوم إخراج من فرنسا، عمل في بداية حياته مدرساً للعلوم، قبل أن يشغل العديد من المناصب كمدرس للتمثيل والإخراج، ومديراً لمسرح توفيق الحكيم وعميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية، شارك بالتمثيل فيما يزيد عن 80 عملاً فنياً.

كما شارك بالإخراج المسرحي في عدد كبير من الأعمال، إلا أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" تظل هي الأيقونة المسرحية التي قدمها على مدار تاريخه.

وفور إعلان ابنته عن مرضه انهالت عليها التعليقات التي تتمنى لوالدها أن يتجاوز تلك الأزمة، ويتمكن من التغلب على الفيروس.
 

المصدر: وكالات
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