حسن عبدالله.. «عبقري الرياضات»

خولة علي (دبي)

يواصل الطفل حسن عبدالله 12 سنة التابع لمؤسسة ربع قرن في الشارقة، تميزه وحصده عدداً من الإنجازات العلمية على المستويين المحلي والعالمي، رغبة في اكتساب مهارات تعليمية تجعله دائماً في سباق التعلم والتمييز، وإبراز حضوره في المحافل الدولية، وترك بصمة نجاحه فيها، ونظراً لنبوغه في مادة الرياضيات، فقد نال مؤخراً الميدالية الفضية في مسابقة عبقري الرياضيات اليابانية الدولية kenken الشهيرة لألغاز الرياضيات والتي تم تنظيمها «online» نظراً لتداعيات فيروس كورونا، وسيتسلم الشهادة في 26 يناير الجاري، كما حقق المركز الأول في البرمجة على المستوى المحلي في مسابقة من تنظيم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والخامس عالمياً ضمن أولمبياد روبوت العالمي 2021 في مسابقة بقرية دبي للمعرفة.

سرعة الحساب

الطفل حسن عبدالله في الصف السابع بمدرسة القرائن للتعليم الأساسي في الشارقة، يعتبر من فئة المبرمج الصغير، أوضح أن ما حققه من إنجاز في مسابقة «عبقري الرياضيات» على مستوى العالم، دفعه إلى تحقيق مراكز أفضل مستقبلاً، وهذه المسابقة تعتمد على السرعة الحسابية الذهنية، في حل المسائل وإعطاء المحصلة النهائية بدقة وسرعة وثقة، فالروح التنافسية تجعله دائماً محباً للصداره وعدم الاستسلام عند أي إخفاق أو عقبة، وهذا ما جعله أيضاً يتصدر بمشاريع في البرمجة المراكز الأولى، منها برمجة المزرعة الذكية بالتعاون مع زميلة علي اللوغاني، فيما حققا المركز الخامس عالمياً بفارق نقطة واحدة عن الفريق الياباني.

طموح

لم تتوقف اهتمامات الطفل حسن عند تنمية قدراته الذهنية، إنما اهتم في الرياضات الجسدية، فهو لاعب من النخب في فريق لعبة التكواندو والكونغ فو، وقد توج بميداليات ذهبية في عدة بطولات محلية ودولية عدة، ويؤكد الطفل حسن أن طريق النجاح والتميز لم يكن سهلاً، فقد واجهته عدة صعوبات، وهي ازدحام يومه بالأنشطة المتعددة وارتباطه بالأندية الرياضية لممارسة الكونغ فو والتايكوندو، والفنون القتالية وأيضاً مراكز الأطفال بالشارقة من جهة أخرى، ولكن بفضل دعم والديه وأساتذته والمدربين استطاع تنظيم وقته بين الدراسة والرياضة والأنشطة الأخرى. الطفل حسن الذي يتطلع إلى أن يصبح سفير رياضات الدفاع عن النفس، حصد عدداً من الجوائز منها فوزه أيضاً بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز التربوي- فئة الطالب المتميز في 2019، كما حقق في ثلاث سنوات على التوالي البطولة الدولية kenken في الرياضات، وفيها يتنافس الطلاب المتسابقون من جميع أنحاء العالم في ثلاثة أقسام - دلتا وكابا وسيغما - بناءً على العمر، مع تتويج بطل دولي للطلاب في كل مجموعة وجائزة بطل الأبطال الشاملة تُمنح للفائز الإجمالي.