جني الزيتون.. موسم الفرح في تونس

ساسي جبيل (تونس)

يحتفي التونسيون خلال هذه الفترة بجني الزيتون من خلال طقوس تستند إلى التقاليد التي ورثها المزارعون منذ القدم، حيث يستعد أصحاب المزارع قبل قدوم الموسم، بإعداد لوازم جنيه من صناديق وسلالم وأفرشة، في ظل طقوس تشبه عرس الموروث فيما يتعلق بطريقة الجني ووضع الثمار فوق أقمشة حول جذوع الشجر، ثم فرز الأنواع حسب الحجم والجودة قبل نقلها إلى المعصرة وسط احتفالات تقليدية لتذوق زيت الزيتون والمأكولات الشعبية المرتبطة به. وحسب رواية تاريخية، فإن زراعة هذه الأشجار بدأت منذ زمن بعيد (الفينيقيين والقرطاجيين والرومان) في تونس، التي ثاني أكبر دول المنطقة المتوسطية في زراعة الزيتون بعد إسبانيا.

أصناف

أما الأصناف المنتشرة من أشجار الزيتون في تونس، فإنها متعددة وفق الباحث الأزهر الماجدي، الذي أشار إلى أنه منها «الشملالي الساحلي»، وتنتشر في جهة الساحل بشرق البلاد، إلى الوسط الغربي (سبيطلة وسيدي بو زيد) وكذلك «الشتوي» ببعض مناطق الشمال الغربي، و«الوسلاتي» بالوسط، و«الشمشالي» بالجنوب الغربي، و«الجربوعي» بالشمال الغربي و«الزلماطي» بجرجيس وجربة بالجنوب الشرقي، و«المسكي» و«البسباسي» بالشمال و«المرسالين» بجهتي زغوان وبوعرادة، و«الزرازي» بالجنوب، مبينا أن تسمياتها بين العربية والبربرية والرومانية. وقالت مبروكة محمد وهي صاحبة تجربة طويلة في جني الزيتون: تحت كل زيتونة، توضع أقمشة طويلة تحت جذع الزيتونة حتى تسقط فوقها الثمار، وتأخذ النساء أمشاطهن وتتسلق أخريات السلالم أو تتخذن مكاناً لهن في قلب الشجرة غير مباليات بالمغامرة اللاتي تقمن بها، فيما تنهمك بقية النسوة في التقاط الحبات التي تتساقط أرضاً.

أما محمد الصالح صاحب مزرعة، فأكد أن التقاليد ورثها عن والده وجدّه، حيث يحرص على خدمة شجر الزياتين ومتابعة كل العمليات، وذلك من الإعداد إلى الجني والتعبئة في أكياس كبيرة قبل نقلها إلى المعصرة حيث يستخرج الزيت.

تقاليد

وعن موسم جني الزيتون وأفراحه فقال الصالح: ما يمثله موسم جني الزيتون من إحياء للتقاليد في العائلة التونسية، جعل المهرجانات تقام للاحتفاء بشجرة الزيتون في العديد من المدن والمناطق الزراعية التي اشتهرت بالزيتون، وتخصص هذه المهرجانات لتذوق زيت الزيتون والمأكولات التقليدية من المطبخ التونسي.

من جانبه، أوضح رئيس الجامعة الوطنية لمنتجي زيت الزيتون محمد النصرواي أن موسم الجني يتواصل إلى مارس ويشهد ارتفاع الطلب العالمي، مضيفاً أن التقديرات الأولية لصابة زيت الزيتون لموسم 2021/2022 تظهر وجود تطور بنحو100 ألف طن عن الموسم المنقضي لتصل إجمالاً إلى 240 ألف طن. ويعدّ الزيتون غنيّاً بالعديد من الفوائد الصحيّة والعناصر الغذائيّة ومنها الدهون المُضادّة للأكسدة، كما له أهميّة لكُلٍّ من العظام، والعضلات، ويقاوم هشاشتها فضلاً عن تخفيفه من التهاب المفاصل والأعصاب، كما يقلل من خطر الإصابة بتلف الكبد والالتهابات، وخطر الإصابة بأمراض القلب، ويخفض من مستويات الكوليسترول.